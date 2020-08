'Estaba en shock, pensé: ¿Voy a morir?', el relato de la novia libanesa que fue sorprendida por la explosión en Beirut

LEA TAMBIÉN

El rostro de Israa Seblani -una novia libanesa de 29 años- lucía radiante ante el lente en Beirut. Mientras la cámara se acercaba a su rostro, ella sonreía y mostraba la larga cola de su vestido blanco. El martes 4 de agosto del 2020 era especial para ella: finalmente la sesión de fotografía previa a su boda había llegado.

Con el maquillaje definido y un cambio de pose, la joven disfrutaba de la escena cuando un rugido ensordecedor lo oscureció todo. Pronto, una onda explosiva arrasa con las puertas, ventanas y columnas de las viviendas que forman parte del escenario. Ese fue el impacto de la doble explosión en la localidad libanesa que, hasta este jueves 6, deja 137 muertos y más de 5 000 heridos. El momento fue registrado por su fotógrafo y se difundió a escala mundial a través de redes sociales.

Israa y su futuro esposo, Ahmad Subeih, aún intentan asimilar lo ocurrido para entender que Beirut ya no será igual.



La joven relató, en diálogo con la agencia Reuters, que se había preparado durante dos semanas para el día de la sesión. "Me voy a casar. Mis padres estarán felices de verme con un vestido blanco, me veré como una princesa", contó.



La explosión la dejó aturdida. "Lo que sucedió durante esta tragedia aquí, no lo sé...no hay palabras para explicar. Me sorprendió, me preguntaba qué pasó. Estaba en shock. Entonces, pensé: ¿Voy a morir? ¿Cómo voy a morir?", recuerda.



El escenario era dantesco: la infraestructura del hotel en el que se hospedaba estaba quebrada. Los arreglos florales que debían adornar las meses de los banquetes para los invitados a la boda destruidos.

Su prometido, Ahmad, recuerda las secuelas de la explosión, que- de acuerdo con las autoridades- fue causada por 2 700 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto químico que fue almacenado sin control de seguridad durante seis años en un almacén, ubicado en el puerto de Beirut.



Tras el trágico indiciente, Subeih caminó por el lugar para ver los daños. "Fue extremadamente triste, no se podía describir la devastación y el sonido de la explosión. Nunca he escuchado algo similar al sonido que nos dejó sin escucha durante varios minutos", dijo.



Ver las noticias -que tuvieron alcance internacional- fue aún más devastador. "No hay palabras. Me siento triste por lo que le sucedió a otras personas. Yo estoy bien, sí, pero cientos han perdido a sus familiares. Cuando desperté y vi el daño en Beirut, lo único que hice fue agradecerle a Dios por poder estar vivos todavía", relata la novia.



Después de la explosión, ella y Ahmad decidieron continuar con su boda. "Él me dijo que continuara, no podemos parar. Estaba como bien, por qué no, continuamos y nos casamos. En realidad no estaba viviendo el momento, era como caminar, mi cara estaba sonriendo, mis labios estaban sonriendo, así lo recuerdo".



El miércoles 5, la pareja regresó al hotel para recuperar sus pertenencias. "La escena era increíble", afirmó el hombre.

Aunque su deseo era permanecer en Líbano y plantar su hogar allí, tras la explosión, los esposos decidieron comenzar su familia en Estados Unidos. “Hay mucho daño, muchas personas murieron y resultaron heridas. Pero también, pero si pienso en mí, en mi esposo y nuestro fotógrafo, pienso en cómo escapamos ilesos, agradezco a Dios por protegernos", concluye la joven.