Nicky Jam será homenajeado en la  segunda edición de los Premios Tu Música Urbano 2020

El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam será homenajeado el próximo 5 de marzo del 2020 en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, por su perseverancia en la vida y su trayectoria musical, informaron este miércoles 15 de enero del 2020 los organizadores del evento.

"Me siento honrado al recibir este reconocimiento por parte de la industria y en mi propia isla Puerto Rico, donde comencé mi carrera musical", expresó el artista en un comunicado de prensa.



Nicky Jam resaltó además: "el apoyo de mi gente, mis colegas y de mis fans es mi motor para continuar creciendo y creando proyectos y estoy deseoso de celebrar este gran logro".



La segunda edición de los Premios Tu Música Urbano se celebrará nuevamente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, bajo la producción de José 'Pompi' Vallejo y Shirley Rodríguez, de Mr & Mrs Entertainment, y Soraya Sánchez, de Sora and Company.



Los productores del evento, por su parte, resaltaron que los exponentes del género urbano, "sin lugar a dudas son artistas que al igual que su música fueron marginados y muy criticados", pero por su perseverancia han podido levantarse y convertirse en estrellas a nivel mundial.

"Definitivamente Nicky Jam es un ejemplo de ello y le ha demostrado al planeta que cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Felicidades a Nicky por su reconocimiento en la segunda edición de Premios Tu Música Urbano 2020", expresó el grupo de productores.



La primera edición de los premios se le dedicó a Daddy Yankee, con quien Nicky Jam formó el dúo Los Cangris.



Nicky Jam es uno de los pioneros del reguetón, cuando en la década de los años 90 se llamaba 'underground'.



No obstante, éste sucumbió al convertirse en adicto al medicamento controlado Percocet, al punto de tomarse hasta 30 pastillas diarias.

Sus problemas lo llevaron a mudarse de Puerto Rico a Medellín, en Colombia, donde enfrentó una depresión y siguió trabajando en el reguetón en actuaciones en pequeños escenarios hasta posicionarse, de nuevo, entre los más cotizados del género urbano.

"En Colombia me hicieron una leyenda del género. Mi meta fue hacer un éxito en Medellín y después a nivel nacional, y eso me sirvió de plataforma", afirmó Nicky Jam en una rueda de prensa en San Juan en el 2015.



Nick Rivera, nombre verdadero de Nicky Jam, admitió que si se quedaba en Puerto Rico no iba a lograr el mismo éxito que cuando se mudó a Colombia, pues el país suramericano fue el que le ayudó a componer sus nuevos éxitos que incluyen colaboraciones con artistas internacionales, incluyendo el español Enrique Iglesias.

La segunda edición de los Premios Tu Música Urbano se transmitirá nuevamente por Telemundo Puerto Rico.