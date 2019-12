Facebook, Google y Oracle analizan el contenido para adultos que ven sus usuarios

LEA TAMBIÉN

Un estudio realizado por investigadores de Microsoft y de la Universidad de Pensilvania concluyó que los sitios que distribuyen contenido para adultos son rastreados en la web. Facebook, Google y Oracle analizan la pornografía que consumen sus usuarios, según los investigadores.

El portal Bussines Insider menciona que durante la investigación se estudiaron 22 484 sitios de contenido para adultos con una herramienta conocida como webXray para con esta poder identificar cómo se transmiten los datos de los usuarios a terceros.



Como parte de los resultados del estudio se concluye que “el seguimiento es endémico en los sitios web de pornografía. El 93% de las páginas filtran datos de los usuarios”. También se determinó que Google tiene 16 638 rastreadores, Oracle 5 396 y Facebook 2 248.



Los rastreadores observan la navegación en Internet de los consumidores, estos permiten crear perfiles de marketing y de esta manera cientos de marcas y servicios pueden llegar a cada usuario de manera más directa para promocionar sus productos.



El estudio señala que incluso habilitar el ‘modo incógnito’ en un navegador no significa una defensa ante los rastreadores. Si bien es cierto, las acciones de los usuarios no dejan registro en su historial “los datos aún se filtran a terceros’, según la investigación.



Según Business Insider, los datos que se filtran en el uso de Internet de las personas es motivo de preocupación. La investigadora del estudio, Elena Maris, le dijo al The New York Times “el hecho de que el mecanismo para el seguimiento de sitios para adultos sea tan similar a, digamos, el comercio minorista en línea debería ser una gran señal de alerta”.

Solo el 17% de los portales de contenido para adultos está encriptado, por lo tanto el resto deja vulnerables a sus usuarios ante los ataques de piratas informáticos, menciona el estudio.