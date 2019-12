Pelosi dice que EE.UU. sigue implicado en la lucha contra el cambio climático

LEA TAMBIÉN

La presidenta del Congreso de EE.UU., Nancy Pelosi, aseguró este lunes 2 de diciembre del 2019 en la cumbre del clima de Madrid que su país sigue implicado en la lucha contra el cambio climático, a pesar de las políticas negacionistas de Donald Trump.

"Al venir aquí queremos decir a todos: seguimos implicados", afirmó Pelosi durante una conferencia de prensa al frente de una delegación de congresistas y senadores del Partido Demócrata que asiste a esta COP25.



El presidente estadounidense Donald Trump, que ha iniciado el procedimiento para retirar al país del Acuerdo de París de 2015 sobre la lucha contra el cambio climático, envió a esta cumbre una delegación de escasa relevancia institucional, encabezada por la subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos Científicos, Marcia Bernicat.



En cambio, la líder demócrata recalcó que la delegación llegó a Madrid para enviar el mensaje de que la determinación del Congreso estadounidense para "actuar contra el cambio climático está blindada"



Pelosi eludió cuidadosamente hablar sobre Trump, tanto por el juicio político que se sigue contra el presidente en la Cámara de Representantes, como por sus políticas sobre el cambio climático, debido a una regla particular que sigue para no criticar al mandatario cuando está fuera del país.



Por eso mismo, no entró en si Trump u otros miembros de su administración podrían formar parte del "puñado de fanáticos" que, según el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, "niega la evidencia del cambio climático".



"Tendría que preguntarle a Sánchez" acerca de a quién se refería, señaló la congresista demócrata por California a una pregunta en ese sentido.



Pelosi avanzó que la lucha contra el cambio climático será un tema destacado de la reunión de presidentes de Parlamentos del G7 que ella encabezará el próximo año cuando Estados Unidos ejerza la presidencia de turno de ese foro.



Antes de la rueda de prensa, Pelosi mantuvo un encuentro con Pedro Sánchez, a quien pidió que "marque la ruta para el regreso de la democracia a Venezuela", indicaron fuentes oficiales españolas.



El senador demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island), otro de los miembros de la delegación de legisladores estadounidenses, aseguró por su parte que "hay un amplio consenso en EE.UU. a favor de la acción climática, a nivel estatal, de ciudades, y en buena manera en las grandes empresas", aunque "desafortunadamente nos ha bloqueado el sector de los combustibles fósiles".

La representante por Florida Kathy Castor, presidenta de la Comisión sobre Cambio Climático de la Cámara de Representantes, recordó que en marzo de 2020 presentarán "un plan de acción para afrontar la crisis climática".

El objetivo de ese plan es comenzar a adaptar a EE.UU. a la crisis climática y a sus impactos, así como a aumentar las inversiones en la economía de la energía verde, explicó Castor.