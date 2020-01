Cantante estadounidense falleció de un ataque cardíaco en pleno concierto en Florida

LEA TAMBIÉN

El artista David Olney -reconocido por ser el gran intérprete de la melodía popular de Estados Unidos- falleció la noche del sábado 18 de enero del 2020 mientras ofrecía un recital en el festival en San Rosa Beach, en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de la cadena informativa CNN, el músico, de 71 años, fue atendido por el personal médico, ubicado entre el público.



La artista norteamericana Amy Rigby, quien también formaba parte del cartel del encuentro musical- presenció lo ocurrido con Olney. “Estaba en medio de su tercera canción cuando se detuvo, se disculpó y cerró los ojos”, relató la sexagenaria cantante en su cuenta de Facebook.

Según el testimonio de Rigby, el cantante “estaba muy quieto, sentado en posición vertical con su guitarra, con el sombrero más moderno y una hermosa chaqueta de ante de color oxidado” cuando habría sufrido el ataque cardíaco.



Asimismo, describió a su colega como un “ser humano hermoso”, una leyenda para la música estadounidense y pidió a sus seguidores que sea recordado como un artista “elegante y digno”.

El compositor Scott Miller -quien acompañaba a Olney durante su actuación- recordó que su compañero hizo una pausa en medio de una canción y dijo: “lo siento”. “Nunca dejó caer su guitarra ni se cayó de su taburete. Fue tan simple y gentil como era”, escribió el artista.

Olney labró una exitosa carrera artística durante más de 40 años, aunque, para lograrlo, debió dejar el nido en el que creció. Su niñez la vivió en Providence, una localidad del estado de Rhode Island. Cuando cumplió 25 años decidió mudarse a Nashville -cuna de la escena country de la nación- para iniciar su recorrido musical.

De su catálogo en solitario destacan álbumes como ‘The Stone’, ‘When the Deal Goes Down’, ‘Robbery & Murder’, ‘Deeper Well’, ‘Roses’ y ‘Top to Bottom. Como compositor, en cambio, escribió para clásicos músicos de Estados Unidos como Emmylou Harris, Linda Ronstadt y Laurie Lewis.

