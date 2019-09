La muerte de Camilo Sesto, 'trending topic' mundial

LEA TAMBIÉN

La muerte de Camilo Sesto ha provocado una avalancha de reacciones que lamentan su desaparición en las redes sociales hasta convertirse, durante unas horas en "trending topic" (tema del día) mundial.

Condolencias de artistas, famosos y de los medios de comunicación más importantes del mundo que se mezclan con emotivos tuits de personas que enlazan letras y versos completos de sus canciones con su propia vida.



Desde Raphael, que se despide con una foto de los dos, ambos veinteañeros, con un "estoy triste, se nos fue Camilo Sesto", "ídolo indiscutible y una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica", al tuit que le dedica la BBC, como despedida de un "legendario cantante de balada romántica".



También medios y artistas de toda Latinoamérica se hacen eco del fallecimiento, entre ellos, la cantante mexicana Yuri, que lamenta la "terrible noticia" con un "Hasta siempre maestro" y cuelga una emotiva versión de su canción "Callados", mientras el venezolano Carlos Baute, afirma que "siempre quedará su privilegiada voz y sus temazos entre nosotros".



Isabel Pantoja lamenta "esta muerte terrible e inesperada" y el cantautor mexicano Aleks Syntek le agradece al artista haber compartido su talento "con nosotros".



Chenoa da las "gracias por tanto arte" y Pastora Soler comparte con una foto de ambos el recuerdo de hace un año cuando pudo "unir mi voz a tu voz poderosa e inmortal. Tuve el honor de conocer a un mito, a un icono, pero también a un señor de grandes ojos celestes llenos de humanidad y bondad!. Buen viaje maestro".



Más visceral, la cantante Thalía, que se despide con un doliente "Me has roto el corazón, crecí oyéndote" o Rosana, que, como muchos de sus fans, elige una letra del propio artista para decirle adiós: "Los grandes se van...pero te quedas...".



"Se nos va una de las voces más grandes de habla hispana y uno de los mejores compositores de todos los tiempos... Tuve la suerte de trabajar contigo, gracias por tu legado maestro..", señalaba David Bustamante en Instagram.



Desde el “Ya no puedo más” hasta la ópera rock “Jesucristo Superstar”, nos deja multitud de canciones emblemáticas que conforman la banda sonora de nuestras vidas y que el tiempo no se podrá llevar.



Mientras que personajes populares de las redes sociales como el Dios tuitero informa hoy de que "acaba de subir" su hermano gemelo. "Fue un Superstar", dice. Muchos otros, seguidores del cantante, utilizan frases de las letras de sus canciones para expresar su devoción.



También la escritora española Lucía Etxebarría ha desvelado en Instagram que en el año 1999 hizo un guion basado en canciones de Camilo Sesto. que "nunca se llegó a hacer en pantalla", entre otras cosas -dice-, porque era un guion "súper gay y en aquel momento no era vendible".



"Camilo Sesto siempre jugó a la ambig edad pero nunca dijo claramente cuál era su opción sexual. Letras como "a escondidas tengo que amarte, a escondidas cada tarde", se convirtieron en himnos gays, quisiera él o no (...) Lo creáis o no, era ídolo de chicas. Sí, de chicas. Cuando yo era niña era el ídolo de todas las adolescentes españolas", recuerda la escritora.

Por su parte, Pedro Sánchez el presidente del Gobierno de España, también tuvo una dedicatoria especial para despedir a Camilo Sesto.