La moda ‘resort wear’ del país sale al mundo

Prendas de un estilo bohemio pero elegante de la diseñadora María José Villacís, bajo la marca Morena del Rey, fueron presentadas en febrero en la New York Fashion Week (NYFW). Las joyas de Mirella Caputi, con su firma MACP Jewelry, complementaron la propuesta en esta ocasión.

Morena del Rey nació hace tres años con el objetivo de crear moda de lujo de ‘resort wear’ y ‘swim wear’. “El mercado de Ecuador se me hacía muy difícil, por lo que decidí sacar mi marca a Miami, Cartagena, Puerto Rico y Nicaragua”, cuenta vía telefónica Villacís. Recientemente abrió una tienda en Quito.



La internacionalización de la marca fue clave para visibilizarla y para que la diseñadora gane experiencia. “Fue una gran entrada para el NYFW. Me contactaron de la agencia Flying Solo para invitarme al desfile de diseñadores emergentes”, relata.



Para participar había algunos requisitos, entre esos, tener una colección 2021 lista. Villacís no tenía nada confeccionado en ese momento, pero no estaba dispuesta a perder la oportunidad. Inmediatamente se puso a trabajar en el concepto, diseño y confección.



Mandó su propuesta y luego recibió la noticia de que había sido elegida para el desfile de diseñadores jóvenes. También mostraron sus creaciones diseñadores de China, Hong Kong, EE.UU., Puerto Rico, Venezuela, Rusia e India.

Vestido con apliques de randa y olanes, con detalles bordados a mano. Camisa con hilos de seda y pantalón inspirado en el la imagen del antílope órix. Foto: @themoshposh / cortesía Morena del Rey

La diseñadora ecuatoriana esbozó una colección conformada por pantalones, vestidos y blusas, llamada Deserto Resort 2021. Se inspiró en los desiertos de África y en el ritual africano de Zangbeto.



Usó algodón y lino, ambas telas de fibras naturales. Para la confección trabajó con artesanas otavaleñas que son madres cabezas de hogar. Hacen todo a mano, incluidos bordados con mullos.



“Ha sido un reto grande porque los clientes todavía no tienen la conciencia de lo que es trabajar con materiales naturales y con todo hecho a mano. Me parece que ese es el verdadero lujo”, opina Villacís.



Su trabajo también se basa en el pago justo a sus colaboradores, pues busca que se acabe el trato poco favorable que recibe la mayoría de trabajadores textiles alrededor del mundo.



Para presentar su colección, Villacís tenía la opción de usar las joyas que la plataforma le ofrezca o de llevar los accesorios que ella elija. “Qué mejor que mostrar el trabajo ecuatoriano. Le escribí a Mirella Caputi y le propuse que me prestara sus joyas”, cuenta.



Caputi recibió esta propuesta con emoción. “Fue increíble”, dice, y aún más en el contexto de la pandemia, pues “fue un año fuerte”.



MACP Jewelry es una marca con seis años de trayectoria. Se caracteriza por piezas rústicas, contemporáneas y únicas. “Es para una mujer empoderada y atrevida, aunque también trabajo para hombres”, explica.



Ambas diseñadoras se reunieron en varias ocasiones para definir cómo se complementarían. Caputi diseñó la colección Organic Vintage, inspirada en texturas y con alta presencia de madre perla, para ‘outfits’ específicos. Pero también usó joyas de sus colecciones pasadas, entre esas, Flower Pop, basada en la naturaleza.



Las piezas seleccionadas eran grandes y llamativas, con el objetivo de que sean visibles en la pasarela y de que generen un impacto visual.



Aunque Caputi no viajó al desfile, desde que las modelos se probaron la ropa y los accesorios empezó a recibir decenas de nuevos seguidores en sus redes sociales. Lo propio sucedió con Villacís en medio de este proceso.