El cantante Michael Bublé desmiente rumores de retirada de los escenarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante canadiense Michael Bublé habló por primera vez tras los rumores de su presunta retirada para aclarar a sus fanáticos que no se va a ninguna parte.

"No me voy a ninguna parte", dijo el músico de 43 años en un mensaje emitido el lunes 15 de octubre del 2018 por un canal de la emisora de radio estadounidense SiriusXM.



"Sencillamente miren quién lo ha escrito. No tengo más que añadir", dijo el músico.



El diario sensacionalista británico Daily Mail había informado el fin de semana de la intención del canadiense de poner fin a su carrera. "Ya no me pueden pedir nada", había dicho el cantante de jazz y swing en una entrevista. "Dimito".



Después, la discográfica estadounidense dijo a DPA que la información no era real.



Un portavoz del cantante dijo a la web de entretenimiento Hollywood Life que se trataba de una broma de Michael Bublé. "El autor lo sabía también, pero no escribió que era una broma", dijo.

El nuevo álbum del canadiense, 'Love', saldrá a la luz el 16 de noviembre.