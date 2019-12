La meta de Bad Bunny para 2020 es 'seguir evolucionando' en la música

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El trapero puertorriqueño Bad Bunny dijo el domingo 22 de diciembre del 2019 que su meta para el 2020 será "seguir evolucionando y creciendo" en la música, así como trabajar "con la misma pasión" con la que se ha destacado durante su corta carrera de cuatro años.

Así lo dejó a entender Benito Martínez -Bad Bunny- a una pregunta de EFE sobre su meta para el año próximo, en una rueda de prensa en el Centro de Convenciones de San Juan tras dirigir y organizar su segunda entrega anual de juguetes en Puerto Rico para la época navideña.

"Vamos por buen camino y seguiremos para el 2020 evolucionando, creciendo y seguir trabajando con la misma pasión y las mismas ganas, que no se pierda nunca, y hacer las cosas con el corazón. Esa es la clave", afirmó la superestrella urbana.



Bad Bunny, además de viajar el mundo en 2019 ofreciendo presentaciones, también lanzó dos discos, el primero en solitario ('X 100PRE'), y 'Oasis', que hizo junto al también artista urbano colombiano J Balvin.



Tanto arraigo y apoyo tuvieron ambos álbumes, que recientemente la revista Rolling Stone escogió 'X 100PRE' como el Mejor Disco Latino del 2019, y 'Oasis' como el segundo.

Video: YouTube, cuenta: Bad Bunny

"Agradecido con la gente. Al final, todo lo que dicen es a base de lo que decida el público. No trabajo para reconocimiento ni na', pero al final del día es bueno que te reconozcan y que 'X 100pre' y 'Oasis', pues para mí -da a entender- que lo estamos haciendo bien. La gente se lo disfruta", enfatizó.



De igual manera, ambos discos fueron nominados en la categoría de mejor disco rock, urbano o latino en los Grammy anglo.



No obstante, 'X 100PRE' ganó un Latin Grammy Latino al mejor álbum urbano.



Ante todo esto, Bad Bunny afirmó que la mejor descripción del corriente año 2019 es "increíble".



"Un año sumamente lleno de bendiciones. Trabajé para muchos de esos logros, pero siempre que llegan, impresionan. Incluso, hay cosas que llegan y ni te imaginas. Estoy bien contento y feliz y no tengo otro sentimiento de gratitud, felicidad y motivación para el año que viene", afirmó.

"Cada año siempre es mejor que el anterior. Cada año es un proceso de aprendizaje, de experiencias que me hacen crecer como artista y como ser humano. El 2019 fue otro gran año de aprendizaje para el 2020 seguir alcanzando eso que queremos siempre. Estoy contento con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado", puntualizó.