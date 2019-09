Mensaje oculto en una botella salvó la vida de familia varada en un río

LEA TAMBIÉN

Curtis Witson y su familia decidieron emprender un largo recorrido hacia el Parque Estatal Pfeigger Big Sur, en California en junio del 2019. Su propósito era llegar al estrecho del río Arroyo Seco y subir a la alta cascada del parque. Pero cuando arribaron a su destino, la corriente del agua era tan fuerte que podía arrastrarlos hasta la muerte. Ante la posibilidad de un final fatal, los Whitson lanzaron una botella con un mensaje de auxilio en su interior.

Según el testimonio de Curstin Whitson, que la cadena informativa CNN difundió este jueves 12 de septiembre del 2019, él fue sorprendido por su novia Krystel y su hijo de 13 años para realizar el viaje. Durante días, la familia Whitson saltó sobre las rocas, flotó en neumáticos sobre el río y durmió bajo las estrellas.



La familia pensó que era una buena idea conocer los estrechos del río Arroyo Seco, cuyo principal atractivo es una cascada. Así, contó Whitson, podrían bajar por la catarata y unirse para flotar los últimos kilómetros hasta un campamento. Tras una larga caminata de dos días y medio cargando mochilas -que pesaban más de 22 kilogramos- lograron llegar.



Decenas de rocas sólidas de hasta 12 metros, los recibieron. Estaban emocionados por practicar rappel, un deporte extremo que se basa en el descenso por superficies verticales utilizando técnicas de cuerdas.

Una vez allí, las corrientes del agua intensificaron su fuerza. “Me dio un vuelco en el corazón cuando me di cuenta de que el volumen del agua era demasiado peligroso para hacer posible el rappel”, comentó. El padre se preocupó más cuando la cuerda que generalmente se usa para atravesar la cascada no estaba.

Este fue el mensaje que la familia Whitson introdujo en una botella que fue encontrada por dos personas. Foto: captura de pantalla

Caminaron varios metros para intentar hallar una salida; no la encontraron. No podían ver nada más allá de un curva en las paredes del cañón, pero lograron escuchar voces al otro lado. “Gritamos pero no teníamos respuesta. Escribimos un mensaje en un palo para lanzarlo hacia el otro lado. No funcionó”, recuerda el padre.



Las esperanzas se agotaban hasta que vio una botella de agua color verde. Con la ayuda de una rama afilada, grabó la palabra ayuda en el exterior del plástico. Su novia Krystel tomó una hoja de papel que llevó e hizo una nota rápida. “Estamos varados en la cascada. Por favor, ayuda”, escribió y depositó el papel en la botella. “Tuvimos suerte. Cuando la arrojamos, se fue directamente sobre la cascada”, contó Whitson.



La familia regresó río arriba hacia una pequeña playa donde -antes de llegar a los estrechos- pausaron su trayecto para almorzar. Whitson extendió una lona azul y colocó rocas blancas para formar la señal de auxilio SOS. Cuando cayó la noche, usaron un pequeño faro para mantener el mensaje iluminado.



Pasadas las 24:00, un sonido fuerte despertó a la familia. Whitson vio al cielo y divisó a un helicóptero. “Esto es búsqueda y rescate. Los hemos encontrado”, dijo un agente de la Patrulla de Carreteras de California en un altavoz. Tras una evaluación médica, se confirmó que Whitson como su novia Krystel y su hijo estaban en buenas condiciones de salud.



El equipo de socorro, dijo Whitson, les informó que dos hombres sumaron esfuerzos para que el rescate se efectúe. Ellos, que estaban a los pies del río, encontraron la botella con el mensaje de auxilio en su interior. “Flotaron hasta el comienzo del sendero, luego caminaron varios kilómetros para llegar al campamento del parque donde avisaron a la administración que una familia estaba varada”, relató.

Después de gestionar el rescate, los hombres se fueron sin dar sus nombres. Whitson dijo que “agradece a los extraños que salvaron mi vida y la de mi familia”.