Marvel dice que no tuvo nada que ver con cancelación sus series en Netflix

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marvel insiste en que Netflix fue el único responsable de cancelar 'Daredevil', uno de los cinco proyectos más populares de la plataforma streaming, y las series 'Luke Cage', 'Iron Fist' y 'The Defenders'. La Casa de las Ideas sostiene que "no tuvo nada que decir al respecto" sobre la decisión.

El director del área televisiva de Marvel Studios, Jeph Loeb, explicó a Decider que el final de 'Legion' en FX no tiene nada que ver con la decisión de Netflix de no renovar las series de Marvel. "Fue una decisión tomada por los responsables [de la plataforma] y no tuvimos nada que decir al respecto", señaló Loeb.



Algo parecido dijo la actriz de 'Daredevil' Amy Rutberg el pasado mes de diciembre tras conocer la noticia. "Mis contactos en Marvel estaban muy sorprendidos", aseguró Rutberg en una entrevista para Inverse.



"Cualquiera de los rumores de que fue una decisión de Marvel es errónea, creo que fue simplemente una decisión de Netflix. Esto viene por conversaciones personales con gente que está en Marvel. Estaban sorprendidos", agregó la actriz que interpreta a Marci Stahl en la serie.



Los últimos rumores apuntan que las series afectadas resucitarán en Disney+, el servicio de streaming de Disney o también, la opción ahora mismo más viable, en Hulu, la plataforma a la que iría a parar el contenido Disney para un público más adulto.



De hecho, durante su presentación en la Television Critics Association, el vicepresidente senior de contenidos originales de la plataforma, Craig Erwich anunció que "Marvel tiene un montón de títulos en los que estaríamos interesados".

Por el momento, 'Daredevil', 'Luke Cage', 'Iron Fist' y 'The Defenders' son las series que han sido canceladas oficialmente, pero tampoco se espera que 'Jessica Jones' y 'The Punisher' tengan una cuarta y tercera temporada, respectivamente.