Kiruba lanzó su nuevo sencillo y recordó icónicos temas de la agrupación

El nuevo sonido de Kiruba conjuga la impronta del género pop fusionado con la bomba afroecuatoriana y con elementos electrónicos. Alma, el nuevo sencillo del grupo femenino ecuatoriano, fue presentado la noche de este miércoles 24 de octubre del 2018 en Guayaquil, ahora solo con cuatro de sus integrantes.

La víspera, la cantante Cecilia Calle había comunicado a través de redes sociales su decisión de abandonar la banda de pop debido a que en este momento de su vida estableció como prioridad a su familia.



“Cecilia vive en Miami, tiene cuatro hijos pequeños y es muy complejo para ella venir cada tanto al país. Siempre vamos a ser cinco, ella siempre va a estar en el corazón con nosotras”, indicó María José Blum en el lanzamiento del nuevo tema.



“Siempre va a ser la quinta Kiruba, no vamos a tener remplazo para ella”, dijo Mariela Nazareno, otra de las cantantes del grupo.



La banda pop, que surgió del programa 'Popstars' (2002), ha estado activa en diferentes periodos con valles de inactividad. Las cinco integrantes anunciaron en agosto del 2017 su reencuentro 15 años después de su creación y a inicios de este año lanzaron el tema Se me fue, en colaboración con Magic Juan.

Video: YouTube, cuenta: Kiruba



Alma es el segundo tema de este periodo. “Tiene un poco de funk, un charango, sonidos ecuatorianos y toque electrónico”, indicó Diana Rueda, quien compuso la canción para Kiruba con César Galarza, productor del sencillo y guitarrista de la banda Verde 70.



“La idea de Alma siempre fue más bien remitir a un sentimiento, antes que contar una historia”, agregó Rueda. “Tiene que ver con eso de darte cuenta que de repente te gusta alguien, quieres a alguien o sientes algo por una persona que ya conocías, que ya estaba en tu vida, es algo que te llega por sorpresa y no sabes como actuar, de eso se trata la canción”.



La agrupación es cauta en cuanto a su futuro. Gabriela Villalba, otra de las Kiruba, sostuvo que afinan las fechas para conciertos en Guayaquil, Quito y en la provincia de Manabí, y también buscan llegar a ciudades como Cuenca.



Entre sus canciones favoritas de la banda se encuentran temas como Dame, Quisiera y Mirando como un bobo, que hicieron parte de un popurrí que las cuatro entonaron en el lanzamiento, junto a Me pierdo, Me quedo contigo o Se me fue.

Alma, el nuevo sencillo de la agrupación, aparece por ahora, de forma exclusiva, en la plataforma de reproducción Claro Música y la firma de telecomunicaciones también produjo el videoclip.



El grupo grabó el fin de semana pasado en Quito el video del tema que prevé ser lanzado en el mes de noviembre –las integrantes conocían de la decisión de Cecilia Calle desde hace semanas atrás-.

“Hemos aprendido que el futuro es incierto, vamos a paso lento pero seguro”, dijo Blum. “Había cosas que no estaban previstas, como la ausencia de Ceci, y nos ha tocado aplazar ciertas cosas, pero seguimos adelante. Y lo que le prometimos al público, que son los shows, es lo que les queremos dar”.