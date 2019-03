Karl Marx es el héroe de una serie de dibujos animados en China

LEA TAMBIÉN

Sin su conocida barba, delgado y con apariencia de 'dandy'romántico, Karl Marx se ha convertido en el héroe de una serie de dibujos animados encargada por el servicio de propaganda del Partido Comunista Chino, que busca acercar a los jóvenes el filósofo alemán.

Titulada 'El líder', la serie difundida en Internet tiene como objetivo hacer más accesibles las teorías marxistas, que los alumnos chinos empieza a estudiar a partir de la escuela secundaria.



“Ya había muchas obras literarias sobre Karl Marx, pero no realmente en un formato que pudiera gustar a los jóvenes”, explica Zhuo Sina, una de las guionistas de la serie.



“Queríamos llenar este vacío. Y esperamos que la gente entenderá mejor a Marx, se interesará en él y en su vida”.



La serie, realizada por el estudio de animación Wawayu, fue un encargo del servicio de propaganda del Partido Comunista Chino (PCC) y ha recibido la ayuda de un organismo estatal de investigación sobre el marxismo.



'El líder' fue un pedido con motivo del 200º aniversario del nacimiento del filosofo, y en plena campaña del PCC para reforzar la difusión del marxismo en las escuelas, en un país que oficialmente es comunista pese a las reformas económicas radicales en estas últimas cuatro décadas.



En China, los funcionarios, así como los periodistas de medios estatales, tienen que seguir formaciones y exámenes obligatorios sobre el marxismo.



El año pasado, el presidente chino, Xi Jinping, instó a los miembros del PCC a leer regularmente los clásicos de Marx, una costumbre que tendría que formar parte del “modo de vida” y de la “búsqueda espiritual”.



Para los guionistas de la serie, el principal obstáculo fue hallar un compromiso entre crear un programa divertido y mantener la autenticidad histórica, explica Zhuo Sina.



“No se puede escribir cualquier cosa”, asegura la guionista. Por eso, varios destacados especialistas del marxismo participaron en la elaboración de diferentes episodios.



'El líder' empezó a difundirse a finales de enero en la plataforma de video en línea Bilibili, muy seguida entre los adeptos de películas de animación y videojuegos. Según un balance provisional, ya ha obtenido cinco millones de visionados, una cifra más bien baja en un país con 1 400 millones de habitantes.



La historia cuenta la juventud de Marx. Vestido con una elegante levita beige, estudia en la universidad las obras de los filósofos alemanes Kant y Hegel. Sus estudios se intercalan con tiernas secuencias con Jenny von Westphalen, su futura mujer.



Pero a veces la trama se ve un poco forzada, teniendo en cuenta que la prioridad es mostrar las teorías del filósofo. De esta manera, “es el Estado el que enseña a los jóvenes en qué consiste el marxismo”, asegura Jeroen de Kloet, profesor en la Universidad de Ámsterdam, especialista de los jóvenes y los medios en China.



En una China con numerosos multimillonarios y donde se han instaurado muchos elementos de la sociedad capitalista, estos dibujos animados son un gran contraste, opina este experto. “Cuando sale de su casa en Pekín, usted ve otra realidad”, muy diferente a la de la serie.



'El líder' no es el primer intento del PCC para hacer más accesibles los principios marxistas. El año pasado, el servicio de propaganda hizo retransmitir por la televisión pública un debate titulado 'Marx tiene razón', donde expertos, profesores y estudiantes abordaban las teorías del economista.



'El líder' es un “intento del gobierno de elaborar una forma de comunicar que guste más a los jóvenes” , abunda por su parte Christina Xu, especialista del Internet chino.



Las críticas sin embargo de los espectadores de la serie son más bien negativas. Pero esto no frenará a sus creadores que, según la guionista Zhuo Sina, ya están preparando un largometraje.