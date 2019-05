Julio Iglesias hará la prueba de ADN si juez continúa proceso por paternidad

LEA TAMBIÉN

El cantante español Julio Iglesias se someterá a la prueba de ADN para confirmar el parentesco con su supuesto hijo Javier Sánchez-Santos, si el juzgado que lleva el caso en la ciudad de Valencia descarta el sobreseimiento, por estar ya juzgada la causa, y sigue adelante el proceso.

Ese juzgado analizará el próximo 30 de mayo la demanda de paternidad interpuesta por el supuesto hijo de Iglesias, la tercera en los últimos 28 años.

"Nosotros mantenemos que el asunto ya está juzgado en varios procedimientos anteriores, en un total de tres: dos en Valencia (1991 y 1992) y uno en Marbella en 2004", detalló a EFE el abogado del cantante, Fernando Falomir, cuyo despacho intervino en todos ellos.



En el primer procedimiento no se incluyó como demandado al padre legal de Javier Sánchez-Santos, como era preceptivo legalmente, por lo que la causa fue sobreseída; y en el segundo se admitió la paternidad de Julio Iglesias en primera instancia, pero la Audiencia Provincial, en segunda instancia, revocó esta decisión y, a continuación, el Tribunal Supremo e incluso el Constitucional reforzaron esta resolución.



La tercera demanda de paternidad de Javier Sánchez-Santos se presentó en Marbella (Málaga, sur) y en esta ocasión el juez consideró que el asunto estaba ya juzgado y no siguió con el proceso, explica Falomir.



"La novedad en esta ocasión es una prueba genética -que el abogado de Sánchez-Santos obtuvo, a través de un detective, en Miami (EE.UU), en los restos de la basura de Julio José, hijo de Julio Iglesias-, que nosotros cuestionamos, tanto la forma en la que se obtuvo la prueba como el análisis en sí mismo", afirma el letrado.



A su juicio, "hay poca jurisprudencia sobre la licitud de este tipo de pruebas en procesos civiles" y reconoce que cuesta entender que con una legislación que protege los datos personales, se puedan disponer de la mayor información posible de un individuo como es el ADN sin consentimiento ni autorización.



El abogado admite a EFE que el juez instó a Julio Iglesias a repetir esta prueba "con todas las garantías judiciales", pero su defensa le aconsejó esperar a que el juez se pronuncie sobre si están ante una cosa juzgada o no.



"Si estima que no, entonces entraremos en la fase de práctica de prueba y nuestro defendido se someterá a dicha prueba de ADN", anuncia Falomir.

En caso de que el juez considere que se debe continuar adelante con el proceso, la defensa de Julio Iglesias instará la suspensión del juicio para la práctica de la prueba de ADN en el marco del proceso, es decir, con todas las garantías judiciales.