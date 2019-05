James Gunn rompe su silencio tras su despido de 'Guardianes de la Galaxia 3'

LEA TAMBIÉN

El año pasado Disney anunció el despido del guionista y director James Gunn de 'Guardianes de la Galaxia 3', después de que un grupo de que salieran a la luz algunos tuits antiguos de Gunn. En un giro de los acontecimientos, el pasado marzo la compañía volvió a contratar a Gunn para la película y desde entonces el realizador guardó silencio. Ahora Gunn habló por primera vez desde su reincorporación, mostrando una actitud positiva ante los acontecimientos del último año.



En una entrevista concedida a Deadline, Gunn compara su despido con su divorcio, y cuenta cómo trató de evitar las emociones negativas. "Fue como la ruptura de mi matrimonio. Me divorcié y luego tuve esas conversaciones con mi ex esposa: 'Vamos a llevarnos tan bien como podamos y seamos amables con los demás porque ambos somos una gran parte de la vida del otro'", explicó. "Pero odiaría recordar los seis años que pasamos juntos y pensar: 'Oh, qué pérdida de tiempo'. Creo que fue un momento en el que crecí mucho y fuimos muy buenos el uno con el otro", afirma.



El director explica que "quería sentir lo mismo por Disney", y que "no quería mirar hacia atrás y sentirme amargado, molesto o enojado", sentenció. "Por supuesto, todo tipo de emociones están asociadas. Pero solo quería sentirme cómodo despidiéndome y separándome y ahí es donde estaba mi mente, incluso en la primera reunión que tuvimos, una semana o dos semanas después de que todo sucediera", revela el cineasta.



Gunn no compartió ningún detalle sobre la trama de Guardianes de la Galaxia 3, aunque sí avanzó que proporcionará una conclusión al arco de Rocket. "Cuando me preguntaste qué era lo más triste para mí, diría que es la relación, extraña y cercana, a Rocket. Rocket soy yo incluso si eso suena narcisista. Groot es como mi perro. Me encanta Groot de una manera completamente diferente. Me relaciono con Rocket y siento compasión por él, pero también siento que su historia no se ha completado", dice el director.



En este sentido, Gunn señala que el mapache espacial al que pone voz Bradley Cooper "tiene un arco que comenzó en la primera película, continuó en la segunda y atraviesa Infinity War y Endgame, y estaba listo para terminar ese arco en Guardianes 3". "Eso fue una gran pérdida para mí, no poder terminar esa historia, aunque me reconfortó el hecho de que aún planearan usar mi guión", relata.



Gunn también habló sobre cómo mantuvo el equilibrio entre el despido y el apoyo masivo que recibió tras conocer la noticia. "Así que una parte de ese día fue lo peor de mi vida, y otra parte fue el mejor día de mi vida", contó, aunque confesó que sentía "mucha rabia hacia mí mismo". "Porque sé que he hecho un montón de cosas malas en mi vida, cosas que me han llevado a este momento. Tenía que darme cuenta de que necesitaba hacer las cosas de manera distinta", señala.



El director trató de "no atacar a quien me despidió, ni a quien difundió enlaces online" y, en su lugar, desvió "algo de esa rabia hacia mí también. De lo contrario, simplemente no iba a poder sobrevivir".



Pero parece que la creatividad de Gunn no se detuvo. Embarcado ahora en la nueva entrega de Escuadrón Suicida para Warner Bros y DC, el director dice que es una de sus mejores experiencias trabajando con un guión. "La secuela comenzó a fluir instantáneamente. No creo que me haya divertido tanto desde quizás Amanecer de los muertos", asegura.