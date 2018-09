‘It 2’ incluirá uno de los pasajes más extraños y sangrientos del libro de Stephen King

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ‘remake’ de ‘It’ tendrá una segunda parte cuya fecha de estreno todavía no ha sido anunciada. Sin embargo, el guionista de la cinta, Gary Dauberman, ha adelantado algunos macabros detalles que se incluirán en la nueva entrega.

En entrevista con el portal especializado en entretenimiento Cinema Blend, el escritor aseguró que la secuela incluirá uno de los capítulos más extraños y macabros que está presente en el libro original de Stephen King.



La novela original del escritor, considerado como uno de los más grandes maestros del terror, incluye muchísimos capítulos sumamente extraños. Son más de 1 500 páginas de escenas que juegan con la psicología del lector.



En ‘It 2’, el filme retomará la historia de ‘El Club de los Perdedores’ a 30 años de los hechos relatados en la primera parte; es decir, cuando los protagonistas ya son adultos. Y, dentro de esta línea de tiempo, la película abordará el ritual de Chüd.



"El Ritual de Chüd es un desafío, pero es un componente tan importante en el libro que tuvimos que abordarlo. Es difícil de equilibrar, pero como (el director Andy Muschietti, la productora Barbara Muschietti y yo) trabajamos juntos antes, cuando me pongo a escribir parece más una conversación, y no es tanto como: 'Oye, aquí está lo que he escrito'. Es algo orgánico; trato de encontrar la forma más centrada y accesible de abordar los aspectos metafísicos del libro", relató el guionista en la entrevista.



¿Qué es lo que ocurre en esta parte de la novela? Pennywise atrapa a Bill Denbrough, el personaje principal de la historia, en su propia mente. Allí, el actor verá a este espectro en su forma más pura, mientras que el payaso intentará capturarlo y hacer que el protagonista pierda la cabeza. En este viaje espiritual, Bill encontrará un guía, que toma la forma de una tortuga.



"En el libro, se dirigen a la tortuga y no puede ayudarlos. Pero creo que en la segunda parte, la tortuga lo intentará. La tortuga deja algunas pistas sobre su niñez que no recuerdan. Tienen que recuperar esos recuerdos del verano de 1989. Las claves para derrotar a Pennywise se quedan en el pasado y, como adultos, no las recuerdan”, contó Dauberman.