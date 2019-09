Primera imagen de la 'extraña sustancia' hallada en la cara oculta de la Luna

LEA TAMBIÉN

El pasado 17 de agosto del 2019, la publicación china de divulgación científica Our Space dio a conocer que el rover chino Yutu-2 halló en la cara oculta de la Luna una sustancia particular. Este 24 de septiembre del 2019, Our Space difundió en sus redes sociales las primeras imágenes de esta "extraña sustancia".

Según informa el medio ABC de España, el Yutu-2, que desde inicios del 2019 explora la cara oculta de la Luna, se acercó al cráter en el que halló lo que en un inicio fue descrito como un material de aspecto gelatinoso. La fotografía, dice el portal, muestra dos de las seis ruedas del rover y en el fondo un cráter de aproximadamente dos metros de ancho.



La razón de la baja calidad de la imagen, según explica el portal Space.com, es porque fue captada con una cámara instalada en el rover cuyo fin es evitar colisiones con obstáculos. "Se sospecha que el área verde rectangular y el círculo rojo a su alrededor están relacionados con el campo de visión del instrumento VNIS", con el que está equipado Yutu-2.

Científicos creen que el extraño material captado por el rover ya había sido detectado por las misiones Apollo, que incluso habrían traído muestras a la Tierra. Foto: captura.

VNIS permite que el rover chino detecte la luz que se refleja de materiales químicos. "Como tiene un pequeño campo de visión, los responsables de mover a Yutu-2 deben hacerlo con cuidado para poder detectar alguna cosa sin hacer que el rover caiga en un cráter".



En julio se hizo un primer intento para captar una imagen que deje ver este material de la cara oculta de la Luna. Sin embargo, las fotografías tenían demasiadas sombras por lo que el proceso fue catalogado como insatisfactorio. En agosto se hizo una segunda aproximación que, según el ABC de España, fue más eficaz, pero sus imágenes no se han difundido.

En declaraciones a Space.com, científicos como Clive Neal aseguraron que la imagen revelada puede dar pistas sobre el material hallado. Él asegura que se parece a una muestra que fue recolectada por la misión Apollo 17 en 1972. "La muestra 7 0019 fue recogida por el astronauta Harrison Schimtt, de un cráter de tres metros de diámetro, similar al que Yutu-2 se acercó.