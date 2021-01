Con 300 años de historia, el Caffè Florian de Venecia a punto de cerrar

El histórico y uno de los más antiguos del mundo, el Caffè Florian, ubicado en la Plaza de San Marcos, en Venecia, se enfrenta a un posible cierre debido a que la pandemia del covid-19 afectó al turismo.



El famoso café, ataviado con decoración del siglo XVIII y en donde se puede deleitar de la bebida mientras escucha a una orquesta en vivo y contempla el Palacio Ducal, cumplió en diciembre del 2020 su 300 aniversario. Pero debido a la pandemia, la celebración fue más discreta.



Caffè Florian, que también es conocido por su clientela de famosos, desde Charles Dickens hasta Andy Warhol, ahora se encuentra en un punto crítico.



“Hacemos todo lo posible para mantener vivo el negocio, estamos trabajando para permanecer abiertos todo el tiempo que podamos". dijo AD Marco Paolini, el gerente del café al sitio Architectural Digest.



En declaraciones al medio, Paolini dijo sentirse devastado. "La pandemia ha afectado a todos, pero no pudimos beneficiarnos de varios beneficios", detalló.



La información señala que la marca tuvo una facturación de más de USD 10 millones en 2019, pero sufrió una disminución del 80% de las ventas en 2020, además, no ha recibido ninguna ayuda estatal.

Caffè Florian conserva las paredes de pan de oro adornadas con obras de arte de Antonio Pascutti, Giuseppe Ponga y Cesare Rota. Foto: Facebook Caffè Florian

“Pagamos alrededor de un millón al año en alquiler a un propietario privado y al estado italiano. El privado nos perdonó la mitad de su parte pero el gobierno nada”, lamentó Paolini quien criticó que las ayudas gubernamentales no llegaron al Florian porque solamente pueden pedirlas las empresas que facturaron menos de cinco millones en 2019.



Paolini afirma que el café sigue vivo, "aunque agonizante", y sobrevive gracias a la ayuda de los accionistas y del banco, incluida una línea de crédito. "No hay perspectivas por ahora, ni siquiera sabemos una fecha de reapertura", agregó.



Según Architectural Digest, el café emplea actualmente a 70 personas, además de personal ocasional durante las temporadas altas. “Nos preocupa el futuro”, dijo Paolini. "Si el café está cerrado, no te perderás solo un café, sino un trozo de Venecia".



Caffè Florian fue inaugurado en 1720 en la plaza San Marcos por el empresario italiano Floriano Francesconi (conocido como Floriano's) y ha sido un lugar de reunión para los habitantes y un lugar para cortejar a los turistas.



En el café también nació la idea de la Bienal de Venecia, en 1895, para rendir homenaje al rey Umberto y a la reina Margherita, y además se han rodado escenas de películas de Hollywood, como 'El talentoso Sr. Ripley' (protagonizada por Matt Damon) y 'Summertime' (protagonizada por Katharine Hepburn).



El famoso café también era visitado frecuentemente por Marcel Proust y Charles Dickens, así como Friedrich Nietzsche, Casanova y Charles Chaplin. Ernest Hemingway se sentaba en el patio tomando café al sol, mientras Claude Monet encantaba a las palomas para que se pusieran de cabeza en el mismo lugar, menciona el sitio.



En la actualidad, Caffè Florian conserva sus asientos de terciopelo rojo, mesas de mármol y paredes de pan de oro adornadas con obras de arte centenarias de los maestros italianos Antonio Pascutti, Giuseppe Ponga y Cesare Rota.