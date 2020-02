Hijo de Vicente Fernández es acusado de violencia intrafamiliar

LEA TAMBIÉN

Vicente Fernández junior, hijo del icónico cantante mexicano Vicente Fernández, enfrenta una situación personal difícil. Tras el anuncio de su ruptura con Karina Ortegón, su tercera esposa y con quien estuvo casado por cuatro años, surgió una serie de rumores sobre el motivo de la separación. Entre ellos, que el quiebre sentimental se habría generado tras episodios de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el cantante de música ranchera decidió hacerle frente a las acusaciones el pasado 31 de enero del 2020 México.

En diálogo con el programa de variedades ‘Ventaneando’, producido por la cadena televisiva TV Azteca, el artista dijo “a ninguna mujer le puedes poner una mano encima; más que solo para hacer caricias”. Asimismo, el cantante señaló que: “a nadie, menos a una dama, le he puesto una mano encima porque me educó mi madre. Me educó una gran madre, una gran mujer”.



Sobre su ruptura, el intérprete aclaró que se produjo debido a problemas de agenda. “Tengo que hacer muchas salidas, mucha promoción. No iban a darse las condiciones como para estar pegados como pareja”, afirmó Fernández.



Según su testimonio, Fernández no quería “cometer un error o que exista una falta de mi parte o una falta por parte de ella. Por la educación que me dio mi madre, lo correcto es cerrar el ciclo”.



El cantante afirmó que el proceso legal para hacer efectivo el divorcio con Ortegón está en curso y que el matrimonio culmina en buenos términos. “El que no estemos juntos no quiere decir que no nos veamos con respeto. Dicen que cuando tienes amor por una persona hay que dejarla ir”, aseguró.