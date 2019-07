HBO Max prepara una nueva versión de la serie 'Gossip Girl'

LEA TAMBIÉN

La productora WarnerMedia anunció este miércoles 17 de julio del 2019 que prepara una nueva versión de la exitosa serie 'Gossip Girl' para emitirla en su nueva plataforma de contenidos HBO Max, que estrenará en la primavera de 2020.

El estudio ha ordenado la producción de diez episodios de una hora de duración cuya trama se base en la historia narrada en la serie original sobre las vidas de un grupo de adolescentes adinerados en la ciudad de Nueva York. En el nuevo proyecto participará parte del mismo equipo que creó la historia original así como su escritor y guionista, Joshua Safran, y el productor original, Josh Schwartz.



La nueva serie iniciará su argumento ocho años después del final de la historia original e incorporará a nuevos personajes, adolescentes y estudiantes de escuelas privadas de Nueva York, para narrar las aventuras y desventuras de la comunidad más elitista de la Gran Manzana.



Con esa premisa, la historia explorará cuánto han cambiado las relaciones por el auge de las redes sociales y cómo ha evolucionado la ciudad de Nueva York, que en momentos de la serie original se convirtió en un personaje más de la historia.



Actualmente Safran está escribiendo los nuevos episodios que, al igual que pasó con 'Gossip Girl', seguirán basándose en la serie de novelas escrita por Cecily von Ziegesar. Por el momento no hay confirmación de que alguno de los intérpretes de la trama original vayan a participar en la nueva producción.



'Gossip Girl' fue una producción de la cadena The CW que arrancó en 2007 y se prolongó durante 121 episodios hasta 2012, cuyo final fue precedido de un imparable aumento de seguidores a lo largo de todo el mundo. Este no es el primer intento de crear una serie basada en el universo de la original o en uno de sus personajes principales, dado el éxito que disfrutó.



Por su parte, HBO Max es el nuevo servicio en 'streaming' (video en línea) de la productora estadounidense HBO -propiedad de WarnerMedia-, que estará disponible en la primavera de 2020 con un catálogo que con más de 10 000 horas de series y películas exclusivas espera competir con fuerza contra Netflix y la nueva plataforma de Disney.