El final alternativo de 'Endgame' con otro destino para Iron Man

'Avengers: Endgame' es la película más taquillera de todos los tiempos y gran parte de ello se debe a los emocionantes finales de sus personajes tras décadas en pantalla. Una de las despedidas más emotivas fue la de Tony Stark, quien podría haber tenido un desenlace muy diferente ya que aparentemente planearon una versión en la que sobrevivía.

En el libro 'Avengers: Endgame - The Art of the Movie', aparece una versión diferente de una de las escenas finales, cuando Steve Rogers se prepara para viajar en el tiempo una vez más para devolver las Gemas del Infinito. En la plataforma para enviar a Steve de regreso al pasado está Tony Stark, encarnado por Robert Downey Jr., en lugar de Bruce Banner.



También existe la posibilidad de que este boceto se haya creado en un intento de preservar el secreto del destino de Iron Man, ya que se reveló previamente que el final de 'Endgame' se escribió antes de que 'Captain America: Civil War' fuera estrenada.



Dado el enorme secretismo en torno a la película, y a Marvel Studios en general, es posible que fuera una estrategia para no estropear el desenlace.

Video: YouTube, cuenta: Marvel Latinoamérica Oficial



Los fans de la cinta pueden disfrutar de ella de nuevo en Disney +, donde está disponible desde el lanzamiento de la plataforma. Marvel ya está preparando varios títulos para el servicio de streaming, entre los que destacan las series Wandavision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier y Ojo de Halcón.

El estudio también ha puesto en marcha la nueva tanda de películas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel. 'Black Panther II', 'Blade', 'The Eternals' o 'Black Widow' son solo algunos de los proyectos que la Casa de las Ideas prepara para sus seguidores.