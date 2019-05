Una de las escenas de 'Star Wars IX' se filtró ¿Qué se pudo ver?

LEA TAMBIÉN

El argumento de 'Star Wars: The rise of the Skywalker' es todo un misterio. Pero una supuesta nueva filtración que alude a una escena flashback asegura que podría cambiar "nuestra perspectiva de la franquicia" para siempre. Un momento de inflexión que tiene mucho que ver con Leia Organa.

Tras la muerte de Carrie Fisher en 2016, Disney adelantó que no utilizarían efectos digitales para representar a Leia, sino que se usarían tomas de Los últimos Jedi y El despertar de la Fuerza.



Pero la supuesta filtración asegura que Billie Lourd, la hija de Fisher, ha filmado una escena de El ascenso de Skywalker interpretando a Leia de joven, en los momentos posteriores a El retorno del Jedi, según informa Making Star Wars.



La escena también involucra a Luke Skywalker, sin saber si Mark Hamill le interpretará con tecnología de rejuvenecimiento, y pretende dar respuestas a muchas de las preguntas de la nueva trilogía, mientras cambia "la perspectiva" de toda la historia.

Al parecer, los jóvenes Luke y Leia hablan sobre el futuro en la secuencia. Luke es un Maestro en el Templo Jedi, mientras que Leia está embarazada de Ben Solo. Ambos dialogan sobre alguna clase de premonición o visión que augura que algo terrible pasará si Leia inicia su entrenamiento como Jedi, algo que nunca antes se ha mencionado en la franquicia.



Por el momento no hay forma de demostrar si éste rumor es cierto, ya que la página cita fuentes anónimas, pero los rumores sobre la participación de Billie Lourd como la joven Leia llevan recorriendo el fandom desde 2015, y aún no ha aparecido en la franquicia. No sería descabellado pensar que J.J. Abrams haya decidido contar con ella para el último capítulo de la denominada Saga de la familia Skywalker.