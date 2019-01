El filme ‘Glass’ completa la oscura trilogía de Night Shyamalan

LEA TAMBIÉN

Al actor, productor, guionista y director M. Night Shyamalan le llevó 19 años escribir y poner en la pantalla una excéntrica trilogía que cierra este 17 de enero del 2019 con el estreno nacional de ‘Glass’.

La película se convierte en el punto de intersección para los relatos de ‘El protegido’ (2000) y ‘Fragmentado’ (2016).



La cinta encuentra a David Dunn (Bruce Willis), un hombre que tiene la capacidad de presentir la naturaleza de la gente con solo tocarla, mientras busca a ‘La Bestia’, una de las múltiples personalidades de Kevin Wendell Crumb (James McAvaoy).



Por otro lado, Elijah Price (Samuel L. Jackson), un sujeto conocido como el ‘Hombre de Cristal’ debido a la osteogénesis imperfecta, también está tras la pista de ‘La Bestia’ y prepara un plan para escapar de la institución mental en la que fue recluido tras los múltiples atentados que provocó con la idea de encontrar a su opuesto indestructible y demostrar que los superhéroes no solo existen en el cómic.



Price se aprovechará de los detalles que conoce de Dunn y Wendell para orquestar un terrible acontecimiento.



El filme que propone una nueva perspectiva sobre el cine de superhéroes no es un terreno desconocido para los tres protagonistas que han tenido experiencias previas, en cintas como ‘Los Vengadores’, ‘Sin City’ y ‘X-Men’.

En una reciente entrevista a medios internacionales, el actor Samuel L. Jackson aseguró que durante la producción de ‘El protegido’, hace 19 años, el director Shyamalan les confesó a él y a Willis que el filme era parte de una saga. “Lo que no sabíamos era que iba a tardar tanto en terminarla”, aseguró.



Otros intérpretes que vuelven a retomar su papel desde ‘El protegido’ son Spencer Treat Clark, como Joseph, el hijo de David Dunn y Charlayne Woodard, como la madre de Elijah Price.



En declaraciones durante la promoción de la película en Londres, Shyamalan reveló el uso del color y su intensidad como un mensaje simbólico en cada personaje. El verde de Dunn, dice el director, está ligado con los propósitos de vida, el púrpura de Price representa el aire de grandeza del personaje y el amarillo de Wendell adquiere un significado espiritual.

Entre la crítica internacional, la opinión está dividida previo a su estreno en el país.

