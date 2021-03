El Festival la Berlinale entregó los galardones de cine

La película rumana ‘Bad Luck Banging or Loony Porn’, de Radu Jude, un provocador filme sobre el video sexual de una maestra que se vuelve viral, obtuvo el Oso de Oro de la Berlinale, mientras que el Gran Premio del Jurado fue para la sutil película japonesa ‘Wheel of Fortune and Fantasy’.

El filme japonés, dirigido por Ryusuke Hamaguchi, obtuvo el segundo galardón del festival, celebrado en formato virtual. La mexicana ‘Una película de policías’, dirigida por Alonso Ruizpalacios y única representante latinoamericana, obtuvo un Oso de Plata a la mejor contribución artística.



El Oso de Plata a la mejor interpretación fue para la alemana Maren Eggert, protagonista de ‘I’m your Man’, dirigida por su compatriota Maria Schrader.



Por primera vez, esta categoría no estaba dividida entre mejor actor y mejor actriz, sino que había una distinción única a un papel protagonista.



Se dio asimismo una Plata a la mejor interpretación de reparto -asimismo, para ambos sexos-, que en esta ocasión fue para Lilla Kizlinger, por la película húngara ‘Forest’.



El cine húngaro se llevó asimismo otra Plata, el de la mejor dirección, que fue para Dénes Nagy, por ‘Natural Light’.



La fase virtual se desarrolló, por primera vez en la historia, sin alfombra roja, proyecciones ni invitados.



Los premios de la Berlinale serán entregados en el segmento presencial, que se celebrará entre el 9 y el 20 de junio y en el que además de la selección oficial se proyectarán los 166 filmes incluidos en todas las demás secciones.