Familia de actriz latina de serie 'E.R.' demandará a condado de Los Ángeles

La familia de la actriz Vanessa Márquez, que murió en 2018 a manos de la policía que acudió a su residencia por un llamado de ayuda, demandará por "negligencia" al condado de Los Ángeles, informaron este jueves (21 de febrero del 2019) a EFE sus parientes.

Los familiares de Márquez, actriz de las primeras temporadas la serie de televisión 'E.R.' (Emergencias), detallaron que presentaron el miércoles (20 de febrero del 2019) una queja legal, paso previo a la demanda contra la ciudad de South Pasadena, al noreste de Los Ángeles.



Según la queja legal, las autoridades actuaron con negligencia el 30 de agosto de 2018 al responder a una llamada para verificar el bienestar de la actriz, de 49 años, que aparentemente sufría de problemas mentales.



Después de más de una hora de conversación Márquez se enfrentó a los policías con una pistola de balines que parecía un arma real, lo que generó la reacción de dos agentes que le dispararon.



Además de actuar en la serie 'E.R.', que se emitió en Estados Unidos entre 1994 y 2009, la hispana fue también conocida por su participación en la película 'Stand and Deliver' (Con ganas de triunfar).



La abogada de la familia, Vicki Sarmiento, detalló a EFE que la queja legal reclama 20 millones de dólares como indemnización por el manejo "inadecuado" de las autoridades que acudieron a la vivienda de la "consumada actriz latina".



"Esta situación se manejó erróneamente desde el momento en que se hizo la llamada y los oficiales fueron enviados a la residencia", señaló Sarmiento.



"Este caso está siendo investigado actualmente por dos entidades independientes, el Departamento de Alguaciles y la Oficina de la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles", informó a EFE John Pope, portavoz gubernamental de South Pasadena.



Pope señaló que debido a la investigación en curso, la ciudad no ofrecerá ninguna otra información hasta que no se tengan los resultados finales.

Por otro lado, en una campaña para pedir que se incluya a la latina en el segmento en el que recuerdan a los artistas que fallecieron en 2018 durante los Oscar, premios que se emiten este domingo (24 de febrero del 2019), la familia cuenta con el apoyo de la Coalición Nacional Hispana ante los Medios (NHMC).

"La representación de los latinos es importante tanto cuando viven como cuando mueren", dijo Alex Nogales, presidente de NHMC. La petición tiene cerca de 5 300 firmas de respaldo.



En 2017, Márquez se quejó en su cuenta de Twitter de que la habían puesto en una "lista negra" luego de que denunciara a su excompañero de trabajo George Clooney, por acoso durante la filmación de ER.