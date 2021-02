Los estrenos de cine vuelven a retrasarse en este 2021

Lo hizo de nuevo. El estado de emergencia debido a la pandemia por coronavirus volvió a retrasar el estreno de varias películas internacionales que tenían previsto su arribo a cines durante el 2021. Los principales estudios de Hollywood empezaron a anuncia nuevas fechas para sus producciones más importantes.

‘Morbius’ fue uno de las primeras películas en cambiar su premiere. La cinta de Sony ambientada en el universo de ‘Spider-Man’, con Jared Leto en el papel del icónico villano, tenía previsto su estreno para marzo de este año. Ahora su estreno se ha aplazado un año hasta el 21 de enero de 2022.

El estudio también anunció cambios de fechas para otras producciones. ‘Cinderella’, la versión musical del clásico cuento de hadas con Camila Cabello no llegó al cine este 5 de febrero y lo hará el próximo 16 de julio.



El regreso de los cazafantasmas en ‘Ghostbusters: Afterlife’ movió su fecha de estreno para noviembre de 2021, mientras que la esperada secuela de ‘Peter Rabbit’ se aplazó solo dos meses de abril a junio de este mismo año.



Para ver a Tom Holland en el papel de Nathan Drake habrá que esperar hasta un poco más, pues ‘Uncharted’, la adaptación del videojuego homónimo, llegará a las salas recién en febrero del 2022.



Universal es otro estudio que reorganizó el calendario de estrenos. El estreno de ‘No Time to Die’ estaba previsto para abril, pero ahora los fanáticos de James Bond tendrán que esperar hasta octubre de 2020 para ver por última vez a Daniel Craig como el agente 007.



‘Nobody’ es otro título de Universal que cambió su arribo a salas. El thriller protagonizado por Bob Odenkirk pasó de febrero a abril de 2021.



Focus Features también anunció el estreno diferido de ‘Last Night in Soho’. Anya Taylor-Joy se mete en el papel de una aspirante a diseñadora de modas en Londres, pero su historia se podrá conocer el próximo octubre.



La segunda parte de ‘A Quiet Place’ también cambio su estreno. La cinta de terror de Paramount, con Emily Blunt en el protagónico, llegará a la cartelera en septiembre de 2021 y no en abril como estaba previsto.



Otros estudios han optado por realizar estrenos simultáneos en las salas de cine que estén disponibles y en ‘streaming’. Ese es el caso de Warner que anunció un estreno bajo esta modalidad de títulos como ‘Escuadrón Suicida’, ‘Matrix 4’, ‘Dune’, ‘Godzilla vs. Kong’, ‘Expediente Warren’, entre otros.



Walt Disney también apuesta por una estrategia similar y confirmó que el estreno de su nueva producción animada ‘Raya y el último dragón’ tendrá un estreno simultáneo en cines y su plataforma Disney+ el próximo 5 de marzo. Para ver la película en ‘streaming’, el usuario tendrá que pagar un costo adicional a la suscripción para tener acceso al Premiere Access.

Los cambios de fechas para estas grandes producciones suceden en medio de una compleja situación para los cines del mundo, que aún se mantienen en estado de alerta con aforos reducidos y medidas de restricción por la pandemia.