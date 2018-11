¿Habrá escena postcréditos en la película de 'Aquaman'?

LEA TAMBIÉN

Ya han arrancado los primeras presentaciones de 'Aquaman', y parece que la película de James Wan está dejando buenas sensaciones entre los primeros espectadores. No son pocos los fans que, a poco más de un mes de un su estreno, se preguntan si 'Aquaman' seguirá la estela de la última película de Warner/DC y contará con escenas postcréditos.

Y es que, si bien en las películas de los personajes Marvel las secuencias extra son una norma... no son tan habituales en los filmes del Universo DC. No las tuvo 'Man of Steel', tampoco 'Batman vs Superman' ni Wonder Woman.



(ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)



La respuesta a este interrogante es afirmativa. Así que la película en solitario de Jason Momoa también cuenta con al menos una escena postcréditos. O, más exactamente, a mitad de los mismos.



'Aquaman' presentará una escena adicional en la que adelanta las películas que llegarán en el futuro. Según informa Rerelease News, la proyección de la película duró aproximadamente dos horas y 20 minutos y contenía una escena post-créditos, que por el momento no ha sido revelada.



Hace unos meses ya llegaron rumores desde Discussing Film sobre una secuencia post-créditos en 'Aquaman' que tiene a Black Manta como protagonista. "Nuestras fuentes confirman que Aquaman tiene una escena post-créditos en la que el Dr. Stephen Shin y Black Manta y prepara al villano como potencial antagonista para las próximas películas de Aquaman", explicaron.



Parece que el villano al que da vida Yahya Abdul Mateen II tendrá un papel de peso en la película, pese a que el Rey Orm se presenta como el antagonista principal de Arthur Curry. Y tal y como explicó el propio Abdul, Black Manta se encuentra en pleno auge de sus capacidades, lo que le convierte en un gran adversario.



"Conocemos a Black Manta cuando está... subido en la cima por así decirlo", explicó el actor en una entrevista con Comic Book "Se acaba de desprender de sus vientos y está en un cambio de guardia por así decirlo. Y entonces llega ese tipo, Aquaman, y le arruina la fiesta".



"Entonces, nos encontramos con un personaje que está en lo más alto y de repente bam, ocurre una cosa y vuelve a estar en la parte inferior. Y desde ese momento, ya sabes... ¡todo es culpa de Aquaman! Tiene muy poco por lo que vivir, por eso se convierte en una historia de venganza", añadió en referencia a las motivaciones de su personaje. Aquaman llegará a los cines españoles el próximo 28 de diciembre de 2018.

