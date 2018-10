Ximena Sariñana: 'Ser latino está de moda y hay que aprovecharlo al máximo'

LEA TAMBIÉN

La cantante mexicana Ximena Sariñana resaltó el jueves 11 de octubre del 2018 el buen momento de la música latina en todo el mundo, en una entrevista con EFE con motivo del lanzamiento del primer sencillo, ¿Qué tiene?, que anticipa su próximo álbum.

"Estamos viviendo un momento donde ser latino es estar de moda, estamos de moda los latinos y hay que aprovecharlo al máximo...somos una cultura increíble", destacó con ilusión.



Según las listas de éxito, artistas como Luis Fonsi, Maluma, Shakira, J Balvin o Natti Natasha confirman con números uno en todo el mundo la fuerza de las canciones en español y con ritmo urbano.



Para Ximena Sariñana, este buen momento coincide con su retorno al mundo musical con el sencillo Qué tiene?, una canción que muestra su nuevo sonido, donde reivindica "hacer las cosas sin importar lo que opinen los demás".



La canción, junto a otras tres más, se ha grabado en Medellín (Colombia), con la colaboración del compositor Juan Pablo Vega y "los chicos de Icon Music", un colectivo musical especialista en el género urbano.



"Fue muy interesante fusionar esos dos mundos: Juan Pablo y yo tenemos un sentido más tradicional de la composición; ellos -Icon -vienen del hip hop, del urban...al final quedó un sonido muy fresco", comentó la artista.



Estas composiciones avanzan el nuevo proyecto discográfico que, según Sariñana, "sale de la zona de confort, prueba otros géneros, con raíces latinas"; es un disco con un concepto muy padre(bueno)".



"Me tomo mucho tiempo entre discos porque me gusta reinventarme, me gusta darle la vuelta a mi música y que cada disco sea un ciclo de aprendizaje y este disco no es la excepción", añadió la mexicana, nacida en Guadalajara.



El álbum, que saldrá en el primer trimestre de 2019, es el tercero de su

carrera, iniciada hace diez años con "Mediocre", continuada en 2014 con "No todo lo puedes dar", y jalonada con múltiples colaboraciones con artistas como Miguel Bosé - Aire Soy- o Los Ángeles Azules -Mis sentimientos-.



"Me encanta compartir la música, creo que es lo que más me gusta de esta vida y de la industria. Conocer artistas, compartir, aprender, verlos cerca, me divierte demasiado colaborar pienso que nunca voy a dejar de hacerlo", señaló respecto a su proyectos con otros músicos.



Ximena Sariñana ya está presentando las nuevas canciones en directo y, recientemente, actuó en el Festival Internacional de Chihuahua (México), donde la respuesta del público fue "muy bonita".



Según la cantante, el espectáculo de la futura gira, que llegará a Latinoamérica, Estados Unidos y España, será "dinámico y divertido".



"Los artistas muchas veces pensamos en la parte del vivo -la actuación en directo- cuando haces un disco. Por eso hay canciones muy movidas, canciones buenas para la bohemiada (gente bohemia) y creo que, en este aspecto, el show muy completo".



Preguntada por la fuerza y presencia de la mujer latinoamericana en la música actual, Sariñana destacó que artistas como Natalia Lafourcade, Francisca Valenzuela, Carla Morrison o Mon Laferte, entre otras, están siendo "directoras de sus carreras haciendo cosas superbellas".



"Son todas artistas, comparto con ellas este amor por la música, somos capitanas de nuestros propios barcos", añadió.



Optimista y sincera, de momento, Ximena Sariñana trabaja en las labores de promoción junto a su hija Franca, un bebé de cinco meses que le acompaña discretamente en su visita a Bogotá.



"No he escrito nada desde que soy mamá, pero sí, te cambia como persona y, claro, te cambia como artista", respondió feliz sobre su nueva maternidad y el proceso de creación.