Periodista sufrió problema de salud durante transmisión en vivo

La periodista canadiense Jessica Rob de la cadena CTV News sufrió una descompensación de salud durante plena transmisión en vivo y tuvo que pedir a sus compañeros en estudio que interrumpieran el enlace.

“Lo siento, Nahreman. No me siento muy bien en este momento y estoy a punto de…”. dijo Robb.

Tras ello, empezó a tambalearse e incluso intentó salir de la toma.

En un video publicado en redes sociales, se puede ver que ella lucía sonriente mientras informaba desde la calle.

Sin embargo, con el paso de los segundos, su expresión cambió y empezó a tartamudear.

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/RlVTCRE9T2