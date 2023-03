Margarita Rosa de Francisco le dijo adiós al botox y a los rellenos

Margarita Rosa de Francisco se cansó del botox y está feliz de no tener hijos. Foto: Cortesía

La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco habló de su vida sin hijos. Además, le dijo adiós al botox y los rellenos. En una entrevista que concedió a diario El Tiempo, la también presentadora abordó el tema de la vejez.

Una vida sin hijos

Frente a las preguntas: ¿Cómo vives la vida sin hijos? ¿Qué tal esa vida que tú elegiste? Margarita respondió: "Yo te digo que de las buenas decisiones que he tomado ha sido no tener hijos".

Afirmó que no es admiradora de la raza humana. Tampoco se siente tan orgullosa de si misma como para querer verse reflejada en otro ser que se parezca a ella. Comentó que sus hijos hubiesen sido salido malcriados. "Yo no hubiera tenido de pronto autoridad con ellos".

Adiós al botox

A la pregunta si siente cansancio sobre el botox y rellenos contestó: "Sí, cansancio, ya me da pereza hasta hacerme una limpieza de cara. Tengo mis cremas que me las pongo y todo, pero no creo que tenga la energía ya para seguir".

Además añadió que: "me parecen muy peligrosos para la cara de una mujer".

Comentó que las mujeres que hacen eso no detienen el tiempo, sino que detienen el terror a la vejez.

Afirmó para el periódico colombiano "Margarita no se ve más joven, se ve igual de vieja, pero con la cara de terror congelada. Eso es lo que yo veo".

Un mismo molde para todas

Detalló sin temor sobre este tipo de productos que cambian la estética de las mujeres. "Hay un molde. Yo lo que veo es lo de los pómulos, la quijada y la boca. Entonces con esas tres cosas ya queda la cara de la mujer aterrorizada por la vejez".

Feliz con sus canas

La actriz colombiana de 57 años también se refirió a las canas. "Son lo mejor. Quiero tener todo mi pelo gris, aunque todavía no me dan con el tono en la peluquería".

Miedo a la vejez

Margarita Rosa de Francisco indicó que lo que aterroriza de la vejez según ella "debe ser que la mujer que se envejece es una mujer que ya no puede fecundar. Es una mujer que ya, simbólicamente, pierde la capacidad de reproducir esta especie".

