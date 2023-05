Madre bloguera de EE.UU., Heather Armstrong, muere a sus 47 años

La madre bloguera de Estados Unidos falleció el martes, datos preliminares señalan que fue a causa de una supuesta recaída. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

La bloguera estadounidense, Heather Armstrong, quien desnudó sus luchas como madre y sus batallas contra la depresión y el alcoholismo en su sitio Dooce.com y en las redes sociales, ha muerto a los 47 años.

Así se dio a conocer este jueves 10 de mayo de 2023, luego de que el novio de Armstrong, Pete Ashdown, explicó que la encontró muerta el martes por la noche en su casa.

Tenía dos hijos y con su ex marido y socio, Jon Armstrong. Con este último comenzó Dooce en 2001 y lo convirtió en una lucrativa carrera. Fue una de las primeras y más populares mamás blogueras, escribiendo con franqueza sobre sus hijos, relaciones y otros retos.

Éxitos de la bloguera

Sus éxitos en el blog, en Instagram y en otros medios se tradujeron en contratos para la publicación de libros, y en 2009 publicó sus memorias “It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita” (Apestó y luego lloré: Cómo tuve un bebé, una crisis nerviosa y un Margarita muy necesario).

Ese año, Armstrong apareció en “The Oprah Winfrey Show” y figuró en la lista Forbes de las mujeres más influyentes en los medios de comunicación.

En 2012, los Armstrong anunciaron que se separaban. Se divorciaron ese mismo año. Empezó a salir con Ashdown, excandidato al Senado de Estados Unidos, hace casi seis años. Vivían juntos con los hijos de Armstrong, Leta, de 19 años, y Marlo, de 13. Tiene tres hijos de un matrimonio anterior que también pasaban tiempo en su casa.

Su fórmula del éxito

Armstrong no se contuvo en Instagram y Dooce, un nombre que surgió de su incapacidad para deletrear rápidamente “tío” durante las conversaciones en línea.

Su fórmula de popularidad estaba basada en crudas y despiadadas publicaciones sobre todo tipo de temas, desde el embarazo y la lactancia hasta los deberes y el uso compartido del coche.

Además, a menudo iban acompañadas de maldiciones, por lo recibía críticas, que la acusaban de mala crianza y cosas peores.

Su éxito hizo que Armstrong pasara a formar parte de la lista Forbes de mujeres más influyentes en los medios, llegando a coronarse como “La reina de las mamás blogueras” por The New York Times Magazine.

