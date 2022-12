Cantante Lalo Rodríguez se negó a grabar Ven, devórame otra vez

El cantante boricua falleció a los 64 años de edad en Puerto Rico. Foto: Twitter.

Diario El Tiempo de Colombia

El experimentado salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 64 años, fue hallado muerto frente a un edificio del residencial Sabana Abajo. El lugar es parte del Municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

La Policía de Puerto Rico informó que una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades que se trasladaron al lugar. En el sitio, un familiar del artista identificó el cuerpo.

No hay signos de violencia visibles en el lugar y será la autopsia, y otras pruebas, las que determinen las causas de la muerte, reportaron en un comunicado las autoridades.

"Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez", dijo en su cuenta de Twitter el cantante puertorriqueño Elvis Crespo.

Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como Ven, devórame otra vez, Pero llegaste tú y Nada de ti se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa.

¿Por qué casi no graba Ven, devórame otra vez?

Este sencillo, el cual hizo parte del álbum ‘Un nuevo despertar’, es considerado su mayor éxito a nivel internacional, pues permaneció más de un año en la lista de la revista especializada Billboard.

Los anteriores son los versos que recitó Rodríguez, pero que, particularmente, no fueron de su agrado cuando escuchó en una iglesia por primera vez la canción escrita por Palmer Hernández. Fue su productor, Julio César Delgado, el encargado de hacerle la propuesta para que la grabara.

“Dije ‘si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va permitir que pase las primeras escaleras (de un templo). Lo más fuerte era que se repetía tres veces”, expresó en una charla pasada con el diario local El Nuevo Día.

Para evitar problemas por sus creencias, decidió que solo diría una vez en toda la canción “he mojado mis sábanas blancas recordándote” y las otras dos veces cantaría “he mojado mis sábanas blancas llorándote”.

Según el boricua, el cambio de verbo -aunque sutil- permitía enfatizar en que se trataba de un hombre con nostalgia por haber terminado una relación amorosa. Lo que menos le interesaba a Rodríguez era generar polémicas por temas sexuales, pese que su productor le había asegurado que no había que cambiar nada con tal de atraer audiencias.

“Me dijo: ‘Tenemos que activar a la gente, que el nombre tuyo esté en la boca de todo el mundo, de la forma que sea’”, recordó en la entrevista citada.

Como estaba arraigado a la música tradicional, no se sentía cómodo haciendo el giro a la salsa erótica. De hecho, casi no lo convence para grabar la pista en el estudio.

“Le dije a Julio (el productor) que le iba a devolver el dinero de adelanto. No podía cantar esto, no me sentía bien. Él se me puso de frente y me dijo: ‘Recoge los audífonos porque de aquí no vas a salir hasta que tú grabes. Eso es lo que quiere mucha gente, es la oportunidad de tu vida’”, recordó.

Y así fue. ‘Ven, devórame otra vez’ sonó por toda Latinoamérica e incluso salió del continente, tanto que Rodríguez se presentó en escenarios que no imaginaba, como Francia o Londres.

“He visitado plazas 30 años después de que se estrenó la canción y la gente me asocia con ella”, concluyó en esa entrevista el ahora desaparecido artista.

Visita nuestros portales: