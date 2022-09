John Cena bate récord Guinness al cumplir los deseos de 650 niños

Exluchador de la WWE, John Cena, estableció un nuevo récord mundial. Foto: Facebook del famoso

Redacción Elcomercio.com

El actor y exluchador de la WWE, John Cena, con su labor en la fundación Make-A-Wish estableció un nuevo récord mundial. Así lo confirmó el pasado 20 de septiembre de 2022 la página oficial de Guinness World Records.

Este hecho se logró luego de que el 16 veces Campeón Mundial fuese la persona que más deseos ha cumplido a niños con enfermedades críticas.

Son 650 deseos que se han cumplido hasta la fecha, la mayor cantidad en los 42 años de existencia de Make-A-Wish.

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro, dirigida a niños y adolescentes de entre 2 y 18 años. Ellos pueden elegir conocer a un famoso, ir a un evento o incluso hacer un regalo a otra persona.

Cena y su trabajo colaborativo

Cena comenzó su carrera en la lucha libre profesional en 1999 y desde entonces se ha convertido en uno de los atletas más populares de todos los tiempos; es 16 veces campeón mundial en WWE.

A menudo se lo retrataba como un personaje favorito de la multitud y, como tal, ha sido el rostro de la campaña anti-bullying Be a Star de WWE.

Esto luego se trasladó fuera de la WWE a Make-A-Wish cuando concedió su primer deseo en 2002. En 2012, Cena "concedió el deseo número 1 000 de Make-A-Wish a un fanático llamado Cardon".

A lo largo de su carrera, Cena ha estado en diferentes partes del mundo para encontrarse con jóvenes fanáticos diagnosticados con enfermedades críticas en el pasado, y complaciéndolos con su presencia y dándoles un momento para disfrutar.

Celebridad más solicitada

Es la celebridad más solicitada. Nadie más ha concedido más de 200 deseos, según la información de la fundación.

Cena dijo a Reuters: "Si alguna vez me necesitan para esto, no me importa lo que esté haciendo, dejaré lo que esté haciendo y me involucraré porque creo que es lo más genial".

"Lo dejo todo", dijo Cena cuando fue homenajeado por conceder 500 deseos. Y agregó "Si puedo ofrecer una experiencia fantástica, seré el primero en hacer mi parte".

También hay otros famosos que han concedido deseos, como Lady Gaga, Selena Gómez y Samuel L. Jackson.