Jackie Chan regresa al cine de acción con 'Rush'

El afamado actor Jackie Chan regresaría al cine con la puesta en marcha del proyecto 'Rush', la esperada cuarta entrega de la saga 'Rush Hour', luego de cuatro años de estar fuera del foco público.

En una sorpresiva aparición del jueves 8 de diciembre de 2022, en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Jeddah, Arabia Saudita, los seguidores han comenzado a anunciar rumores de su regreso al séptimo arte.

"Estamos hablando de la cuarta parte en este momento" sobre la serie de acción que tuvo su último estreno hace 15 años, reveló a la multitud presente Chan, según informa la revista 'GQ'.

¿De qué se trataba Rush?

En 'Rush Hour', Chan, un oficial de policía de Hong Kong, se une al detective de Los Ángeles de Chris Tucker, para rescatar a la hija secuestrada del cónsul chino.

La segunda película llevó a la improbable pareja a Hong Kong, mientras que la tercera los llevó a París para derrotar a la tríada china. La primera película se estrenó en 1998, con sus dos secuelas en 2001 y 2007, recuerda la revista de entretenimiento.

En 2018, en el podcast de ESPN The Plug, Tucker confirmó que la cuarta película definitivamente estaba sucediendo y dijo que “esta será la emoción de todas las prisas. Jackie está lista y queremos hacer esto para que la gente nunca lo olvide”.

"Chan se ha mantenido en gran medida fuera del centro de atención de Hollywood desde principios de la década de 2010, excepto por un papel en la nueva versión de 'The Karate Kid', la película de Pierce Brosnan de 2017 'The Foreigner' y papeles de actuación de voz", recuerda 'CQ'.

Chan habló sobre el nuevo proyecto

“Hay tantas buenas estrellas de acción”, dijo. “Mi acción es mejor que la de otras personas, no porque sea realmente bueno, sino porque escribo un guión adecuado para mí. Puedo usar el ángulo de la cámara para mejorar mi acción. Por la noche, voy a casa y me edito y uso ese tipo de cosas para mejorar mi acción", dijo Chan en Arabia Saudita.

"Rush Hour 4, si finalmente se hace, podría ser su gran regreso a la pantalla grande de Hollywood, aunque inicialmente, tenía también fue la primera opción para el sensacional 'Everything Everywhere All At Once', de Daniels, antes de que el papel fuera para Michelle Yeoh", anota la revista especializada.

