¿Dónde ver la Kings League?

Este fin de semana se desarrollará la fase 8 de la Kings League en España. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

La nueva fecha de la Kings League será este fin de semana con la jornada 8 de 11. Esta liga fue creada por el popular streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué. Ambos están arrasando en Twitch con cada nueva emisión.

Esta liga se ha vuelto entretenida en las últimas semanas, donde los diferentes streamers ejercen de presidentes de sus equipos.

Cada semanas pueden invitar a alguien para que compita en su equipo como el llamado Jugador 12. Pues bien, Ibai ha hecho historia el jueves 23 de febrero de 2023 cuando anunció que había fichado a Ronaldinho para que se una a su equipo, Porcinos FC, en el partido de la próxima jornada.

Estas son las fecha y hora de la Kings League

La jornada 8 de 11 de la Kings League arrancará el 26 de febrero a partir de las 16:00 en España (las 10:00 en Ecuador) y, como de costumbre, serán seis partidos los que se podrán ver, con una duración de una hora cada uno.

No obstante, el encuentro más destacado es el de Pio FC contra Porcinos FC al ser en el que participará Ronaldinho. En este caso en principio comenzará a las 21:00 en España (las 15:00h en Ecuador), aunque Ibai y Piqué no descartan hacer una previa de una hora, lo que conllevaría que el partido no empezaría hasta las 22:00.

¿Cómo ver el partido de la Kings League con Ronaldinho?

Todos los partidos de la Kings League se pueden ver en directo desde su canal oficial en Twitch para los que quieran presenciar el partido tranquilamente desde sus casas.

Además, los streamers también tienen la posibilidad de retransmitir sus respectivos encuentros en sus propios canales, por lo que en este caso también lo podréis seguir desde el canal de Ibai.

Entradas para la Final Four de la Kings League

La recta final de la Kings League está más cerca y se podrá ver a los cuatro mejores equipos de la competición. Aquellos que consigan más victorias que el resto se verán las caras en la Final Four que se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, el campo de fútbol del Barça.

Las entradas ya están a la venta en la página web oficial del Barcelona y sus costos van desde los USD 10 hasta los USD 63.

