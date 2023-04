¿Cómo se recupera Prince Royce?

Prince Royce sale del hospital y estará presente en la premiación de artistas latinoamericanos. Foto: Cortesía Twitter

Redacción Elcomercio.com

El cantante y compositor estadounidense Prince Royce agradeció este jueves, 20 de abril de 2023, a sus seguidores por el apoyo que le han mostrado, luego de que hace unos días presentara una reacción alérgica que lo llevo a ser ingresado de emergencia.

Así lo indicó en sus redes sociales. En el video, Royce se deja ver con mejor semblante, agradeciendo a aquellos que se preocuparon. Además, el cantante de 33 años expresó lo honrado que se siente por ser homenajeado en la entrega de los Latin American Music Awards.

“Quiero hacer este video para agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente de mí, gracias por sus mensajes. Han sido varios días donde finalmente ya me siento súper bien con lo que me pasó, no sé realmente que fue, pero ya pronto regreso a casa. Ya me encuentro mejor. Estamos aquí en Las Vegas, en los Latin AMAS, me van a entregar un premio”.

Prince Royce se recupera

“Me siento muy honrado por eso, tengo una presentación muy especial para mí y estreno un nuevo tema también, así que una vez más gracias por todo mi gente, les envío bendiciones, los quiero muchísimo”, añadió el artista.

Días antes, estuvo internado de urgencia por una picazón y brote en todo el cuerpo en un centro médico de Chile, donde está radicado temporalmente por ser parte del jurado del ciclo The Voice Chile.

El ataque de alergia al que los médicos aún no le da la razón, lo asustó. Pero ya en Las Vegas, después de 18 horas de vuelo, Prince Royce sí se presentará en los Latin AMAs

Se desconoce qué fue lo que hizo que el artista tuviera semejante reacción, pero en sus palabras se puede presumir que está fuera de peligro y que pronto regresará al retomas sus actividades.

