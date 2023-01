Carlos Villagrán se despide de Kiko, su personaje

Carlos Villagrán dirá adiós a su público, en Estados Unidos. Foto: Twitter @chikistrakiz

Redacción Elcomercio.com

Carlos Villagrán está próximo a cumplir 79 años de edad y ha decidido que es tiempo de ponerle fin a su personaje de Kiko, mundialmente conocido por su papel en la serie mexicana 'El Chavo del Ocho'.

Villagrán ha desempeñado el papel de Kiko durante 51 años. Él actualmente se encuentra en Estados Unidos para una gira por ese país con el Circo de los Hermanos Caballero, específicamente en Phoenix, Arizona.

Ahí dio una entrevista en donde confirmó que se retirará del papel de Kiko, no sin antes agradecer a su público.

"Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente… Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme. Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos y por eso doy las gracias", dijo el comediante.

Villagrán cumplirá los 79 años el 12 de enero del 2023. Después de su retiro quiere viajar a Europa y escribir un libro sobre sus memorias, mismo que lo inició cuando empezó la pandemia.

Cabe recordar que su nombre en un inicio era Quico, pero por problemas de derechos de autor con Roberto Gómez Bolaños ahora se llama Kiko.

