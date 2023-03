Final de 'The Last of Us' dividirá al público, asegura la protagonista

Bella Ramsey interpreta a Ellie en la serie. Foto: Instagram @thelastofus

Faltan dos episodios para el final ‘The Last Of Us’, la adaptación del popular videojuego que lleva su mismo nombre, la cual está teniendo un éxito impresionante. Sin embargo, en los últimos días, la actriz que interpreta a Ellie, Bella Ramsey, ha sorprendido a sus seguidores al afirmar que el final de esta temporada causará una división entre el público.

Recientemente, la joven conversó con la revista Vogue en su visita al Paris Fashion Week. Ahí le preguntaron varias cosas sobre la serie, sin embargo, lo que llamó más la atención fue que aseguró que este final será polémico.

“Va a dividir a la gente masivamente”, comentó Ramsey. Aunque no dio muchos detalles al respecto, reveló que este podría generar algunas molestias a los fans que hayan jugado el videojuego o a las personas que no lo hayan jugado.

También, reveló que el octavo episodio, que es el penúltimo de la temporada, es brutalmente violento y que la grabación “fue agotadora”, pero fue muy satisfactorio hacerla. "Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que, en cierto modo, más me gustan", aseguró.

Asimismo, habló sobre las críticas que ha recibido el último episodio que salió al aire, pues se ve la relación que tienen Ellie y Riley.

"Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene historias gay, porque tiene un personaje trans, eso depende de ti y te lo estás perdiendo", afirmó.

El episodio número 8 de ‘The Last of Us’ estará disponible en la plataforma de HBO Max el próximo lunes 6 de marzo de 2023.

