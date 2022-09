Bob Odenkirk se queda sin Emmy, pero se gana el respeto del público

Un Emmy hubiera sido el corolario perfecto para que el actor Bob Odenkirk se despida definitivamente de Saul Goodman, el personaje que interpretó durante 13 años, primero en ‘Breaking Bad’ y luego en el ‘spin-off’ llamado ‘Better Call Saul’.

Sin embargo, como si el destino de su personaje en la ficción se hiciera extensivo en la vida real, la fortuna le vuelve a ser esquiva y en este 2022 el actor de 59 años nuevamente salió con las manos vacías de los premios Emmy.

Odenkirk no es un extraño en los premios que reconocen a lo mejor de la industria de la televisión y el ‘streaming’. El actor nacido en Illinois, Estados Unidos, acumula 18 nominaciones a los Emmy durante una carrera de 35 años en la actuación.

Cinco de esas nominaciones corresponden a la categoría a Mejor actor en serie drama por su papel como el inescrupuloso Jimmy McGill, alias Saul Goodman.

Este personaje nació en el octavo capítulo de la segunda temporada de ‘Breaking Bad’, creada por Vince Gillian y Peter Gould.

Tras el final de la serie, Odenkirk retoma su personaje, pero ahora como protagonista de su propia historia, que explora la transformación del abogado llamado Jimmy McGill en un personaje de extravagantes trajes, dudosa moral y una retórica infalible conocido como Saul Goodman

‘Better Call Saul’ llegó a su final este 2022, después de seis temporadas y 63 episodios. El final de la serie de AMC obtuvo una recepción positiva por parte de la crítica y la audiencia.

En el portal de Rotten Tomatoes alcanza un 98% de aceptación entre la crítica especializada y un 96%, entre el público.

Este 12 de septiembre, el actor paseó por la alfombra roja del Microsoft Theatre, en Los Ángeles, luciendo camisa y traje gris, con gafas oscuras y prominente barba. Sonreía para las cámaras y charlaba amistosamente con amigos y colegas de reparto.

Uno a uno, se iban abriendo los sobres que contenían los nombres de los ganadores en cada categoría. Odenkirk llegaba como el favorito en la categoría a Mejor actor en serie drama. Sin embargo, el premio se quedó con Lee Jung-Jae, protagonista de ‘El juego del calamar’.

La desilusión fue compartida por muchos fans de la serie y del actor. Las reacciones en redes sociales fueron de sorpresa y decepción al ver que Odenkirk se despedía de su personaje sin haber sido reconocido con un Emmy.

Otros compartían mensajes de respaldo para con el actor, destacando el talento para darle vida a un personaje tan carismático como inescrupuloso.

“Los últimos ocho años he tenido el honor de trabajar con los mejores dentro y fuera del escenario. Mucho, mucho más de lo que merecía. Rhea, gracias por mantener mi cabeza fuera del piso de concreto”, escribió el actor en Twitter a manera de despedida.

The last eight years I’ve had the honor of working with the very best onstage and off. Far far more than I deserved. Rhea, thanks for holding my head off the concrete floor. pic.twitter.com/iQ2IYuiPEo