Actor de telenovelas Fernando Carrillo revela cuánto gana por desnudarse en Onlyfans

El actor venezolano y cantante, Fernando Carrillo, ha deleitado a sus seguidores con su cuenta en OnlyFans, plataforma que comparte contenido para adultos.

El galán de telenovelas como Rosalinda, Cara bonita y María Isabel dialogó en un programa de entrevistas en Telemundo y reveló cuánto dinero gana por sus desnudos.

Aunque no dio detalles sobre sus nuevos proyectos, manifestó que continúa en Filipinas junto a su familia.

¿Cuánto gana Fernando Carrillo en OnlyFans?

Cuando la actriz Aylín Mujica, una de las presentadoras del show, le preguntó si ganaba lo mismo en OnlyFans que con sus telenovelas o series, el actor se sinceró.

"A mí me ha sorprendido muchísimo y sí se gana aproximadamente lo mismo, lo equivalente a los contratos de los años 2000, 1999, esa época que era maravillosa", dijo el actor de 57 años. "Solo que se trabaja solo cuatro días al mes, en vez de 28".

Además, el coprotagonista de actrices como Thalía, Adela Noriega y Catherine Fulop añadió sobre sus fotos en Only Fans: "No hay nada de lo que me avergüence, son producciones super bien hechas y si vamos a los desnudos de la humanidad, los primeros desnudos fueron los de Adán y Eva, y después lo han hecho Madonna, Marilyn Monroe, John Lennon y Yoko Ono".

