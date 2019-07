Se enciende el festival ‘Saca el Diablo’ en Lumbisí

LEA TAMBIÉN

12 horas de música y comedia es la oferta de la quinta edición del ‘Saca el Diablo’. Este año la organización del evento presenta como banda principal a la agrupación cubana Orishas, que tiene previsto salir al escenario pasadas las 22:30 de este sábado 13 de julio del 2019.

El evento tiene lugar en la Quinta San Luis de Lumbisí, en Quito. Desde el inicio, las presentaciones artísticas no han parado. Se levantaron tres escenarios para recibir a las agrupaciones nacionales e internacionales.



Arkabuz, Sal y Mileto, Cadáver Exquisito, Da Pawn, Ricardo Pita y Alkaloides son algunos de los invitados ecuatorianos que ya se están presentando en el festival. Ellos compartirán escenario con agrupaciones internacionales como Rawayana de Venezuela, Silverio, Vaioflow y We are the Wolves.



Sofía Muñoz, de 26 años, contó que asistió al evento en compañía de sus amigos y de su novio. “Cuando supimos que venía Orishas fuimos a comprar los boletos”, comentó. Decidió llegar temprano pues sabe que hay otras bandas nacionales que se presentan temprano y quería evitar el tráfico. “Sigo a Alkaloides desde sus inicios y vine solo por verles a ellos”, agregó Sebastián Santa Cruz, de 31 años. La banda se presenta a las 17:45.

El comediante Sukitruki acompañó su acto de música y baile. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO



Además los asistentes pudieron disfrutar de otras actividades como un ‘beer garden’, una feria de emprendimientos, danza aérea, yoga y actividades para niños. Para adquirir alimentos, bebidas, ropa, accesorios y mercadería promocional de los artistas, las personas realizaron recargas en sus manillas, un sistema que busca evitar los robos y el desperdicio de papel en tickets.



El clima favoreció a los asistentes quienes, a pesar de las ligeras lloviznas que se registraron durante la tarde, no se desanimaron. El festival también se convirtió en una pasarela en la que jóvenes y adultos mostraron algunos estilos.