Ecuador conmemora natalicio del poeta César Dávila Andrade

Ecuador inició hoy (25 de septiembre del 2018) una serie de actividades para conmemorar el centenario del nacimiento de uno de sus mejores poetas, César Dávila Andrade, "una de las voces líricas más poderosas del siglo XX".

El reconocimiento empezó con una exposición multimedia sobre la vida y obra del gran poeta cuencano (nacido el 5 de octubre de 1918 y fallecido en la capital venezolana el 2 de mayo de 1967), en la sede de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en el casco colonial de Quito.



Organizado por el colectivo Albaquía (deuda impagable), de su natal Cuenca, la muestra multimedia expone testimonios gráficos, audiovisuales y documentales sobre la biografía de este insigne escritor ecuatoriano.

Su sobrino, el también escritor Jorge Dávila Vásquez, dijo que su tío era "una de las voces líricas más poderosas del siglo veinte", pero que, siendo uno de los grandes, ha permanecido como escondido y enigmático en la historia.



"No se lo conoce suficientemente. Hay poetas de mucha menor importancia que circulan en el ámbito internacional, porque se han hecho su propia campaña", y es por ello que grupos de escritores ecuatorianos y del exterior, especialmente de México y Venezuela, han emprendido acciones para su justo reconocimiento, añadió.



No dudó en afirmar que César Dávila Andrade es uno de esos escritores "lleno de enigmas", y de una "timidez real, no poética" que le llevó a buscar, al parecer, refugio en la bohemia.



Por eso, convocó a leer a su tío, porque "los que descubrimos enigmas en la literatura somos los lectores".



Dávila Vászquez confía en que muy pronto llegue el justo reconocimiento de las instituciones de la cultura del país a la obra de su tío, autor de importantes títulos como 'Boletín y elegía de las mitas', 'Oda al arquitecto' y 'Espacio me has vencido', entre muchos otros.

Él es sin duda "un poeta universal", concluyó su sobrino durante la ceremonia inaugural de las jornadas "davilianas" que se extenderán hasta este jueves y que servirán de antesala para la conmemoración el próximo 5 de octubre del centenario del nacimiento de Dávila Andrade