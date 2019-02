Diputados reconocen a Yalitza Aparicio y piden respeto a diversidad étnica 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diputados mexicanos llamaron este jueves a que se respete la diversidad étnica y la riqueza cultural del país en el marco de un homenaje a la mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Premio Oscar a la mejor actriz por la película 'Roma'.

Durante el reconocimiento a Yalitza por "su trascendencia en el ámbito público", los diputados pidieron a los estados y municipios de todo el país promover políticas y medidas para prevenir y erradicar la discriminación en todas sus expresiones.



"Vivimos en un país en el que si no eres género (rubio) o menos moreno, las oportunidades para acceder a una mejor educación, salud o trabajo, son limitadas", dijo la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



La legisladora apuntó que "desafortunadamente" basta ver las estadísticas para confirmar que la "discriminación es la realidad de millones de mexicanos" y llamó al respeto de la diversidad étnica y su riqueza cultural, así como a la unidad nacional.



La diputada Dulce Alejandra García Morlán, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) denunció que la discriminación racial, étnica o por la apariencia física profundiza las desigualdades de las personas.



"Hoy se reconoce a Yalitza, nominada al Oscar por su esfuerzo, trabajo, dedicación y vocación, condenamos enérgicamente todas las muestras de rechazo y discriminación hacia su persona", sostuvo.



La diputada del PAN indicó que no se pueden pasar por alto los insultos a Yalitza, atacada por su origen indígena por un actor de telenovelas, en tanto que actrices profesionales le cuestionan su actuación en la película.



"Desde aquí le mandamos un aplauso de reconocimiento más allá de si obtenga algún Oscar o no, eso no es lo importante. Lo vital es que ha hecho un papel que nos ha dignificado y que ha dignificado a las mujeres que trabajan en el hogar", sostuvo.



El reconocimiento a la actriz mexicana permitió que el diputado Ricardo de la Peña, del Partido Encuentro Social (PES), subrayara la importancia del Programa Nacional de Pueblos Indígenas para fortalecer los procesos de autonomía y organización propias.



El legislador condenó los comentarios "con tintes misóginos y racistas" en contra de Yalitza y se pronunció "por un cambio de actitud y de mentalidad en este país".