Descubren un centro de decapitación de hace 2 000 años en Jerusalén

Más de 20 vértebras del cuello "cortadas por una espada" son unas de la señales que llevaron a descubrir en Jerusalén un centro decapitación masivo de unos 2 000 años de antigüedad, perteneciente al reinado del rey y sumo sacerdote judío asmoneo Alejandro Janneo.

Se trata, según los arqueólogos autores del descubrimiento, de un testimonio del sangriento reinado de Janneo (125 a. C.-76 a. C.), efectuado en un patio de la alcaldía de Jerusalén, informó el diario Times of Israel.



"Hemos descubierto en la cantera más de 20 vértebras del cuello cortadas por una espada", describió el profesor Yosi Nagar, arqueólogo de la Autoridad de Antig edades de Israel (AAI).



"Desenterramos también cuerpos y partes de cuerpos de niños y adultos, mujeres y hombres, que fueron probablemente víctimas de una brutal matanza", agregó.



El monarca y sumo sacerdote del Segundo Templo, Alejandro Janneo, siguiendo la política de su padre, Juan Hircano, conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos, expandiendo el reino asmoneo hasta su mayor extensión.



Los historiadores convienen en que durante sus 27 años de gobierno, Janneo ejerció una tiranía despiadada y su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas, especialmente contra los fariseos.



Los arqueólogos de la AAI Kfir Arbiv, Nagar y Tehilá Lieberman, presentaron su macabro descubrimiento en una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén titulada: "El enigma tras el centro de enterramiento masivo del Complejo Ruso" en el marco del décimo segundo congreso de Arqueología en Jerusalén y la Región.



Según un escrito de los rollos del Mar Muerto, llamado el libro de Nahum, Janneo castigó a unos 800 enemigos políticos a morir crucificados, mientras que ordenó que otros, como los descubiertos en el patio del Ayuntamiento de Jerusalén, fueran decapitados y desmembrados.



"Las fuentes históricas cuentan que el rey capturaba y mataba a muchos de sus opositores judíos, así como a sus hijos y esposas", señalaron los arqueólogos.



Entre los huesos desenterrados se encontraron "innumerables cortes por espada, que herían no solo el cuello, sino también la mandíbula inferior e incluso a veces la base del cráneo, lo que indica decapitación", detallaron.