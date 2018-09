'Deadpool 2': ¿La versión en Blu-ray sugiere el regreso de Hugh Jackman?

LEA TAMBIÉN

Con el lanzamiento en Blu-ray de 'Deadpool 2', los fans de la película protagonizada por Ryan Reynolds podrán disfrutar de una versión extendida. Esta versión incluirá aproximadamente 15 minutos de material adicional que esconden una grata sorpresa que puede significar algo muy esperado.

La noticia se viene rumoreando desde la Comic-Con de San Diego, cuando los asistentes pudieron ver todas esas escenas adicionales. Pero fue una escena en particular que llamó la atención de los seguidores de Marvel, que vieron cómo se abría una puerta al regreso de Hugh Jackman como Wolverine en el futuro.



En una de las escenas post-créditos de la secuela, el Mercenario Bocazas derriba a 'Deadpool', pero en lugar de decirle a Logan que lo ama, dice lo siguiente: "Un día, tu viejo amigo Wade te pedirá que vuelvas al ruedo. Cuando lo haga, diga que sí". ¿Significa eso que se ha abierto la puerta para que el actor australiano vuelva a ponerse las garras de adamantium como parte de la 'X-Force'?



El regreso de Jackman parece improbable, ya que las declaraciones del actor durante los meses posteriores al estreno de Logan siempre han apuntado en la dirección contraria. "Creo que, desafortunadamente, ese barco ya ha zarpado para mí", dijo el pasado mes de diciembre en una entrevista concedida a Collider.



Lo que sí confesó Hugh Jackman es que le encantaría ver a los Vengadores compartiendo campo de batalla con el personaje al interpretó durante las últimas dos décadas. "Es interesante porque durante estos 17 años he estado pensando que sería genial, me encantaría ver a Iron Man, Hulk y Wolverine juntos". Aunque no sea con su participación, Jackman afirmó que "con otra persona, me gustaría ver a Wolverine allí".