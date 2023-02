Actriz turca de 'Tierra Amarga', Emel Atici, fue hallada muerta entre los escombros

Emel Atici fue hallada muerte entre los escombros, luego del terremoto que sacudió Turquía. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Una de las víctimas mortales del terremoto que sacudió Turquía el pasado lunes 6 de febrero fue la actriz Emel Atici, de 52 años, que formaba parte de la serie Tierra Amarga.

Fue encontrada muerta bajo los escombros junto a su hija. La intérprete daba vida a una de las mujeres ricas de Cukurova y era una de las amigas de Şermin (Sibel Taşçıoğlu).

La empresa productora de la serie informó sobre este hecho con un comunicado que dice "estamos profundamente tristes por la pérdida de Emel Aici y su hija, Püryan Aici, valiosa actriz de nuestra serie de televisión, en el desastre del terremoto en nuestro país. A Emel Aici y su querida hija, a todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto, Dios expresamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos".

¿Quién fue Emel Atici?

Emel Atici fue conocida principalmente por su trabajo en Bir Zamanlar Çukurova. La serie turca, traducida como My Name is Zuleyha al inglés, se emitió entre 2018 y 2022, siendo un clásico de la televisión local. Sin embargo, este no fue su único proyecto vinculado a la actuación y en los últimos años demostró su pasión por las tablas.

La actriz turca estudió en la Facultad de Teatro de la Universidad Cukurova, ubicada en la ciudad de Adana. Desde aquel entonces, se había instalado en la región y comenzó a trabajar en el escenario del Adana State Theatre.

Según los informes, se encontraba en la zona al momento del terremoto que golpeó a Turquía el lunes pasado.

