Los 'cosplayers' se toman las calles en el segundo día del del Comic-Con

Puede que los actores Tom Cruise y Arnold Schwarzenegger se hayan robado el show el primer día del evento, pero la Comic-Con de San Diego tiene mucho más que ofrecer que el glamour de las estrellas de Hollywood.

Mientras miles de fanáticos abarrotan las calurosas calles de la ciudad estadounidense, estas son algunas de las novedades que dejó el segundo día de la convención de cultura pop más grande del mundo.

Cuando los fans se enfadan



La reunión del elenco de 'Juego de Tronos' de este viernes 19 de julio del 2019 ya generaba intriga de antemano, al no haber nada nuevo que HBO pudiera promocionar en el reino mágico de Poniente, más allá de las precuelas no confirmadas y presumiblemente lejanas aún.



La indignación de muchos fans frente a lo que consideraron una mala temporada final de la serie había hecho pensar que esta aparente celebración fuera un intento de aplacar el disgusto. Ahora resulta que los creadores David Benioff y Dan Weiss no asistirán, como tampoco los actores Iain Glen y Nathalie Emmanuel.



HBO mencionó conflictos de producción y programación. Las redes sociales se apresuraron a sugerir que Benioff y Weiss prefirieron evadir silenciosamente la instancia a dar la cara frente a los devotos decepcionados.

Los cosplayers acuden al Centro de Convenciones durante el evento 50 del Comic-Con, en San Diego, EE.UU. Foto:AFP

Los títeres toman San Diego



En tiempos de efectos especiales sin precedentes, la humilde figura del títere ha experimentado una sorprendente renovación en la Comic-Con. Panelistas de la serie de HBO 'His Dark Materials', basada en las novelas más vendidas de Philip Pullman, contaron cómo se incorporaron al equipo titiriteros tradicionales para ayudar al elenco y a todos a imaginar los “demonios” mágicos de los personajes.



En el universo alternativo descrito en los libros, todos los humanos tienen compañeros “demonios” con forma de animal. Es cierto que estos habrán sido recortados y reemplazados por imágenes generadas por computadora para cuando la serie llegue a las pantallas. Pero con Netflix promocionando su serie de precuelas de gran presupuesto sobre la fantasía clásica de 1982 'Dark Crystal', que combinará “títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia”, ¿será que los títeres están de moda?

¿Secuelas sin sentido?



Las nuevas entregas de 'Top Gun' y 'Terminator' generaron una respuesta entusiasta, pese a que los críticos dicen que ambas demuestran el temor al riesgo y la falta de creatividad de Hollywood.



Otras presentaciones de nuevos filmes, en cambio, fueron recibidas con cierta indiferencia, incluido un tráiler de 'Jay and Silent Bob Reboot', en el que el dúo de 'Clerks' (1994) , Jason Mewes y Kevin Smith, comenta que Hollywood está haciendo un remake de una vieja película basada en sus vidas. La pareja emprende entonces un viaje a través del país para evitar que se ruede la cinta. ¿Una disección satírica del estado del cine? ¿O el más reciente caso de Hollywood mordiéndose su propia cola? El tiempo lo dirá.

Dulces 50



La Comic-Con de San Diego celebra 50 años con la edición de este año, un aniversario por el que ha recibido muchas muestras de amor. Eddie Ibrahim, director de programación de la Comic-Con, inauguró el panel 'Terminator: Dark Fate' de Arnold Schwarzenegger en el gran Hall H recordando los modestos orígenes del evento.



“Sé que es probable que sea difícil imaginar a estas alturas que la primera tuvo 300 personas”, dijo. “Más aún, lo que es emocionante es el hecho de que siempre hemos sido fanáticos de estas cosas... cómics, películas, televisión, juegos. Y ahora es 'cool' ser fanático de todo esto”, agregó. “¡Ahora somos los pastores de este tipo de cosas cool!'”, sentenció.