Molotov regresa a Ecuador en diciembre con 'El desconecte' unplugged

Tito, Micky, Paco y Randy, integrantes de la emblemática agrupación de rock mexicana Molotov, retornarán a tres escenarios del Ecuador: Quito, Cuenca y Guayaquil el 4, 5 y 6 de diciembre del 2018, respectivamente. La banda escogió al país como escala para presentar 'El desconecte', un concierto acústico en formato Unplugged que repasa su repertorio musical a lo largo de 20 años.

El conjunto se unió a la larga lista de artistas en participar en un MTV Unplugged en abril del 2018. Ciudad de México fue el escenario para que Molotov interpretará 16 de sus canciones más representativas y dos temas inéditos. Composiciones como Gimme Tha Power, Puto, Frijolero, Parásito y Hit me sonarán en el recital.



Hace más de 10 años, la cadena televisiva quiso fichar a la agrupación pero sus integrantes se opusieron rotundamente. Universal, disquera de la banda, los presionó. No cedieron y, en cambio, lanzaron una recopilación de covers: 'Con todo respeto', en el 2004.



Fue apenas en el 2016 cuando Molotov aceptó llevar sus canciones al formato 'unplugged'. En el recital brilló la participación de la cantante chilena Ana Tijoux, quien los acompañó en temas como Hit me y Dreamers, canción inédita.

Video: YouTube, cuenta: Molotov oficial.

Bajo la dirección musical de Silvia Massy, reconocida por haber trabajado con Red Hot Chilli Peppers, System of a Down y Johnny Cash, el conjunto regresó a los escenarios después de presentar 'Agua maldita', en el 2014.

Molotov se configuró no solo como una agrupación con letras de denuncia, sino en una banda memoria de la historia política y social de México. Lo hizo desde 1997 cuando lanzó '¿Dónde jugarán las niñas?', álbum debut de la banda que abrió con Que no te haga bobo Jacobo, una crítica explícita a cadenas informativas locales y su nexo con el poder político. Con Gimme Tha Power, Molotov se levantó como una agrupación que empataba con los conflictos sociales no solo de México, sino de Latinoamérica.



Sus letras están plagadas de lenguaje coloquial y en su música no solo suena el rock, sino la incorporación del metal y el rap. Sus integrantes no han dudado en abordar temas sensibles como la migración, la corrupción, la pobreza y la discriminación.

Video: YouTube, cuenta: Adrián Juárez.

Para la grabación del concierto en vivo en MTV Unplugged, la banda lleno de guitarras, un contrabajo y el uso de piedras que sonaban como un xilófono para lograr un sonido más orgánico y rescatar sus raíces mexicanas. El álbum se presentó el 29 de agosto del 2018.



Es la quinta ocasión en la que Molotov visita al Ecuador. En el 2003, Molotov tocó por primera vez en Quito en el 2003 en la Plaza de Toros. Repitió el concierto en el mismo recinto en el 2008. En el 2014, lo hizo como 'headliner' del Alterfest y su último concierto fue en el 2015 con su presentación en el festival RockRio en Riobamba.



En Quito, Molotov se presentará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Cuenca será en el Coliseo Jefferson Pérez. En Guayaquil. en cambio, sus canciones sonarán en el Centro de Convenciones. Los tres conciertos se iniciarán a las 20:30 y se habilitan tres localidades: preferencia a USD 40, VIP a USD 65 y star box a USD 99.