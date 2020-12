Un club nocturno berlinés reabre para ofrecer test rápidos de coronavirus

El club nocturno berlinés Kitkat, uno de los más conocidos de la capital alemana y cerrado desde marzo por las restricciones para impedir la propagación de la covid-19, reabrirá para ofrecer test rápidos de coronavirus desde el 4 de diciembre.

Según anuncia el propio club a través de su página de Facebook, las pruebas se ofrecerán a un precio de 24,90 euros (unos USD 30) y se realizarán directamente en su local, situado en el céntrico distrito de Mitte y bajo la supervisión de un médico.



"Los resultados estarán listos en menos de 30 minutos e indicarán si es necesario un test PCR posterior", explica en su anuncio el club.

Sus responsables añaden que los interesados deben registrarse anteriormente en un enlace que ellos mismos proporcionan y llevar el código QR, con mascarilla y una tarjeta para pagar (no aceptan efectivo).



El emblemático y hedonista club de música tecno abierto en 1994, conocido porque los asistentes iban a las fiestas con trajes imaginativos, uniformes, vestidos de cuero o desnudos, ha anunciado su nuevo servicio con el lema "Ven desnudo y sé salvaje".

Precisan sin embargo que esto último "no es una buena idea porque podría parecer una fiesta ilegal", escriben los organizadores del local, cuya actividad está prohibida como la del resto de clubes y espacios de entretenimiento.



El centro estará abierto para hacerse los test esta semana de viernes a domingo y después cada semana de miércoles a domingo de 10 a 19 horas.

El club explica que quiere ofrecer esta oportunidad porque ahora mismo en Berlín es casi "imposible" conseguir una prueba rápida de coronavirus.



Añaden sus responsables que no quieren entrar en un debate sobre los pros y contras de esta iniciativa porque consideran que "los test rápidos de coronavirus nos acompañarán a todos durante el próximo año".



Aunque mucha gente ha felicitado el club en sus redes por esta decisión, también hay varios comentarios de personas quejándose de que solo se permite registrar en el test a aquellos que tienen números de teléfono móvil alemanes y no a personas con dispositivos con operadores de otros países.

Según los últimos datos proporcionados por las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas se registraron 13 604 nuevos contagios con covid-19, mientras que la cifra de víctimas mortales ascendió a 388, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche.



En Berlín los datos más recientes indican que se han registrado 925 nuevas infecciones y 12 muertes hasta la medianoche pasada; el número de casos por cien mil habitantes y medidos en siete días es de 180 y la media en toda Alemania es de 137.