Miles de ciudadanos italianos rinden homenaje al cineasta Franco Zeffirelli

Miles de florentinos y turistas de todo el mundo acudieron este lunes 17 de junio del 2019 a Palazzo Vecchio en Florencia para rendir un último tributo al célebre cineasta italiano Franco Zeffirelli, quien falleció el sábado 15 de junio a los 96 años.

Desde las primeras horas de la mañana se formó una larga fila frente al Palazzo Vecchio, en el corazón histórico de Florencia, para despedir al director de cine y escenógrafo, cuyo ataúd permanecerá expuesto todo el día en la sala de los Quinientos en capilla ardiente.



“Todo el mundo sabe que el maestro, su trabajo y lo que deja queda para siempre, porque fue un gran hombre", comentó a la AFP Luciano Zeffirelli, hijo del cineasta.



“Florencia siempre estuvo en su mente, siempre me pidió que lo llevara, incluso cuando no se sentía bien. Espero, especialmente por los florentinos, que sientan que ese gran artista los honra en el mundo”, añadió.



La muerte de uno de los grandes maestros del cine italiano del siglo XX, conocido por sus obras melodramáticas como 'Romeo y Julieta', por su amor por la ópera y también por sus posiciones contradictorias al ser homosexual en privado pero jamás en público, anticomunista convencido y ferviente católico, conmovió al mundo cultural.

“Como florentino de adopción me siento muy cercano a él, vi casi todas sus películas y ayer vi el documental que hizo sobre la inundación de Florencia en 1966. Hoy quiero despedirlo”, contó Alba Prosperi, de 56 años entre las personas que hicieron cola.



Para Agostino Ringoni, 81 años, oriundo de Florencia, Zeffirelli “fue un gran artista, un gran director de cine que tuvo ideas muy avanzadas para la puesta en escena y para los actores”, comentó.



“Recuerdo sus obras y en particular 'La Bohême', la ópera de Puccini que dirigió para el cine en 1965”, comentó.



Profundamente vinculado a su ciudad natal, el 'maestro' había dirigido en 1966 el documental 'Per Firenze' ('Para Florencia'), en el que describió la histórica inundación que destrozó la cuna del Renacimiento y la conmovedora movilización de los italianos para salvar sus valiosos monumentos y documentos.



Este filme, para el cual el actor estadounidense Richard Burton había prestado su voz, le permitió recibir USD 20 millones para los trabajos de restauración y reconstrucción.



Zeffirelli también instaló en el centro histórico de Florencia su fundación, con la cual quería que su obra fuese accesible a más personas.



Las exequias del cineasta tendrán lugar el martes a las 11:00 en la catedral Santa María Fiore de Florencia, cuyo célebre domo de Brunelleschi estará cerrado el público de manera excepcional.

El cuerpo de Zeffirelli reposará en la capilla familiar del cementerio de las Puertas Santas de Florencia.